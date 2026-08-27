Moria Casán sorprendió con fotos desde la playa y el comentario de Fito Páez se volvió viral

Moria sigue de vacaciones en un destino paradisíaco y compartió imágenes que sorprendieron a todos, incluido al artista.

Moria Casán se encuentra en un momento espectacular de su carrera por su éxito en El Trece y por el estreno de la serie donde repasa toda su vida. En medio de todo esto, La One decidió armar las valijas e irse de vacaciones para descansar junto a su círculo cercano en un lugar paradisíaco.

La vedette y figura del mencionado canal mostró toda su aventura a través de las redes sociales y en las últimas horas compartió un carrusel de imágenes en Instagram que sorprendió a todos sus seguidores y también a Fito Páez.

En la primera foto se puede ver a Moria en la playa con un traje de baño animal print y el bellísimo mar de fondo que le daba un toque especial al posteo. Mientras que en la cuarta imagen La One decidió posar con una bikini del mismo estilo que el traje de baño y sus seguidores no dudaron en halagarla.

El comentario de Fito Páez en el posteo de Moria Casán que se volvió viral El comentario de Fito Páez en la publicación de Moria Casán. Instagram: @moria_laone. El comentario más viral fue sin duda alguna el del artista que fue vinculado amorosamente con Sofía Gala, hija de la conductora. Si bien muchos dieron por confirmada la relación, los protagonistas nunca blanquearon su relación.