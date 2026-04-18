Fito Páez deslumbró en Mendoza con un show que superó todas las expectativas

Fito Páez demostró el por qué atraviesa generaciones. El multifacético y profundo artista regresó a Mendoza , esta vez con "Sale el Sol Tour", un viaje directo hacia la nostalgia y canciones que marcaron al niño, al joven y al adulto. Tras tres años de ausencia, el hombre Tecknicolor pisó la provincia para ofrecer un espectáculo de otro mundo.

Un show que exploró no solo éxitos sino también perlas del baúl de los recuerdos, con una vuelta de rosca que demuestra la autoexploración del rosarino y una etapa clave de sus 40 años de historia y reflexión.

Con un setlist que emocionó a más de 2700 fanáticos, el cantante sacudió las tablas del Arena Maipú y los corazones de los presentes. Con un ingreso al escenario que marcaba las 22:15 horas, el hombre no dio más vueltas y se dispuso a cantar Nunca podrá sacarme mi amor, en su característico piano blanco.

fito paez 2 Fito Páez en Mendoza. Fotos / Marcos García

Con 23 canciones seleccionadas cuidadosamente, en un espectáculo que se concentró en casi 2 horas, dos medleys y una clara predominancia a su mejor álbum El Amor Después del Amor, el show se desplegó con una sorprendente acústica y una puesta en escena digna de quien lleva su nombre.

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El resto de los temas seleccionados para la noche fueron: Tu vida mi vida, Lo que el viento nunca se llevó, 11 y 6, Tráfico por Katmandú, Lejos en Berlín, Folly Verghet, Hazte Fama, Solo Piano/Bello Abril, Eso Que Llevas Ahí, Al Lado del Camino, La Buena Estrella/Alegría, Tumbas de la Gloria, La Rueda Mágica, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, Circo Beat, El Amor Después del Amor, Brillante sobre el Mic, A Rodar Mi Vida, Ciudad de Pobres Corazones.

fito paez 4 Fito Páez en Mendoza. Fotos / Marcos García

En el último tramo del concierto, el cantante salió vestido de blanco y se dispuso a hacer una seguidilla especial de las más bellas canciones: Dar es Dar, Sale el Sol, y cierre de oro, infaltable: Mariposa Tecknicolor.

fito paez 4 Fito Páez en Mendoza. Fotos / Marcos García

Con cortas, pero calurosas interacciones; el rosarino se paseó por el escenario, arengando a las palmas y expresando su cariño al público mendocino, el cual no se limitó a demostrar emoción ante el artista que, como se dijo con anterioridad, atraviesa generaciones a su pasar.

fito paez 7 Fito Páez en Mendoza. Fotos / Marcos García

Por supuesto, el gran artista estuvo acompañado de una banda de lujo, compuesta por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Emme (voz y coros), Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón).

fito paez 9 Fito Páez en Mendoza. Fotos / Marcos García

Para cerrar la magnífica noche, el hombre de 63 años se despidió a lo grande: "El fuego lo prenderemos entre todos o no se prende. Gracias por haber estado tanto tiempo. Los amo". Dejando la puerta abierta para en algún momento de la historia musical, volver a la tierra del sol y del buen vino.