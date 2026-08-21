Moria Casán: fotos y secretos detrás del vestuario que se usó en el éxito de Netflix

El impacto generado por la biopic de Vestuario en la serie de Moria (19) paralizó al ambiente artístico y copó el debate en redes y programas televisivos. Más allá del aplaudido libreto y de las impecables actuaciones del elenco, el pilar estético de la producción radicó en una deslumbrante dirección de arte , cuyo vestuario funcionó como eje narrativo para recorrer la trayectoria de La One.

El furor por la serie de Moria trascendió rápidamente las fronteras nacionales tras su debut el 14 de agosto, ubicándose en la cima de los rankings de Netflix en Argentina y Uruguay, además de escalar al Top 10 global semanal de producciones de habla no inglesa con 1,6 millones de reproducciones iniciales. Este despliegue requirió reconstruir ocho décadas de vida pública mediante un trabajo minucioso de diseño de vestuario compuesto por 108 transformaciones indumentarias repartidas entre las actrices.

"Lo primero que sentí con la propuesta fue miedo de no estar a la altura, porque era mi primera ficción. Vengo del mundo de la publicidad, pero el miedo se transformó en muchísimo honor, responsabilidad y unas ganas enormes de crear", reveló en sus redes sociales Ferni Moreno, editora de moda e integrante del equipo estético, al rememorar los inicios de una experiencia que definió como un proceso creativo rodeado de magia.

Para abordar semejante desafío, el equipo liderado por la diseñadora Florencia Tellado combinó la inmersión en guiones, la astrología y el archivo audiovisual de la diva con un beneficio inigualable con el que cualquier vestuarista soñaría: la apertura directa del guardarropa personal de Moria . "Fue un lujo absoluto tener acceso a su placard real e incluso usar varias prendas originales en la filmación; era trabajar directamente con su propia historia", detalló Moreno sobre la selección del histórico vestuario .

La titánica labor de caracterización implicó repartir 49 vestimentas para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 4 para la etapa infantil de la exvedette y 3 para la actual versión de la estrella que tiene calle, cordón y vereda. A esa logística se sumaron 26 confecciones exclusivas del equipo de Tellado y la articulación de 15 pelucas alquiladas junto a 12 pelucas auténticas pertenecientes al patrimonio personal de la figura.

"Acá no contamos con las grandes rentals que existen en Hollywood, donde encontrás todo concentrado. Hubo que buscar por todos lados, refaccionar, adaptar prendas vintage y transformar pequeñas joyas para conseguir lo que imaginamos", explicó en sus redes sociales Ferni Moreno, parte esencial del equipo de vestuario sobre el esfuerzo artesanal realizado a lo largo de 68 intensas jornadas de rodaje en el país.

Anécdotas de vestidor: de la ingeniería corporal a la astucia en el set

Entre las singularidades operativas del rodaje figuraron los rellenos de lolas, un aspecto determinante para mantener la fidelidad de la emblemática estética de Moria Casán. "Nos mantuvo en vilo todo el tiempo porque debíamos estar a la altura de sus gemas. Usábamos sticky push-up que íbamos agregando a los corpiños; teníamos un stock gigante porque se convertían en una plaga dentro de la motorhome", confesó Moreno respecto a la logística de los apliques.

La serie de Moria se posicionó rápidamente en el puesto número uno del catálogo de Netflix. Foto: Instagram @florenciatellado

El uso de estos adhesivos traspasó los límites de la lencería para resolver contingencias insólitas durante la filmación de escenas multitudinarias. "En la grabación de una fiesta necesitábamos sostener un sombrero bien firme en la cabeza de un actor y terminamos armando una estructura interna con diez sticky push-up; resultaron un producto estrella", recordó entre risas la profesional de la moda.

Por su parte, la afamada sombrerera Florencia Tellado, reconocida por vestir a figuras de la talla de Lali Espósito, Natalia Oreiro y Paco Amoroso, celebró la libertad artística otorgada para concebir semejante universo estético. "Ser la directora de vestuario de esta producción significó un desafío inmenso y una felicidad absoluta tras meses de imaginar, probar, cambiar y construir personajes", expresó.

La diseñadora concluyó su testimonio agradeciendo la confianza brindada por la propia estrella teatral para abordar su legado: "Gracias por abrirnos las puertas de tu historia, por darnos la libertad de crear, jugar y animarnos a todo. El despliegue visual que se ve en pantalla es realmente único y el nivel del grupo de trabajo fue de otro planeta".

Mirá la galería de fotos del detrás de escena de la serie de Moria

Foto: Instagram @florenciatellado

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