Moria Casán sorprendió en el Caribe con su llamativo traje de baño: ¡mirá!

Moria Casán deslumbró en el Caribe con un sensual traje de baño. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

Moria Casán, la inconfundible diva del espectáculo argentino, viajó a las paradisíacas playas del Caribe, y allí desplegó todo su estilo con un traje de baño de una pieza con estampado de leopardo, escote corazón y un diseño pensado para afinar la silueta a través de un ingenioso efecto óptico.

La prenda que eligió la "One" para su jornada playera contaba con unos paneles laterales gruesos en negro, un recurso habitual en la moda de baño que genera un contraste visual inmediato y que, al enmarcar el torso con el color oscuro en los costados y concentrar el estampado animal print en el centro, logra estilizar la figura y crear una ilusión de cintura más angosta.

Moria sabe que los accesorios son la clave para elevar cualquier look, y fue por eso que completó con unos anteojos de sol de marco metálico con forma cat eye, y su emblemático cabello suelto.