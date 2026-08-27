El espectacular look de Emilia Attias para "Es mi sueño"

La actriz y modelo, Emilia Attias, participó en el programa "Es mi sueño", y para la ocasión desplegó un look en el que apostó por una versión renovada del western con una fuerte intervención textil.

El conjunto que eligió Emilia era de la marca Transgredete y se estructuró en torno a dos prendas. Por un lado optó por un crop top de cuero marrón con tiras entrelazadas, ojalillos metálicos y flecos colgantes, mientras que por el otro sumó un jean de tiro bajo en patchwork de diferentes lavados con recortes de cuero.

En cuanto a los accesorios, Emilia sumó un cinto de cuero con hebilla metálica circular, así como unas cadenas plateadas superpuestas en el cuello y anillos de Ginger Joyería, que le dieron un toque más rockero. Además, los detalles de aberturas laterales y cordones ajustados en el vestuario le marcaron la silueta de manera muy sensual.

El beauty look fue otro de los grandes aciertos de la noche, porque Emilia llevó un peinado suelto, despeinado y con ondas naturales a cargo de Agustina Visser, mientras que el maquillaje realizado por Moira Cash logró darle una piel luminosa con contorno en los pómulos, un delineado cat eye en negro y un labial nude con acabado mate.