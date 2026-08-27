Tini Stoessel se robó el show con un look de infarto: mirá las fotos

El estilismo de Tini Stoessel para el show de Rawayana dejó a sus fans con la boca abierta. No te pierdas las fotos en la nota.

Tini Stoessel fue la invitada especial en el show de la banda venezolana Rawayana y pisó el escenario con un look de alto impacto que fusionaban la actitud del streetwear con la sensualidad de la noche.

Llevó una musculosa blanca de breteles finos con la frase "I don't get a fuck" estampada en letras negras en el frente, que estableció el tono, y dejó a la vista un corpiño de encaje en rosa superpuesto a un corpiño negro clásico.

Como si eso fuera poco, lució un culotte negro translúcido que dejó ver su bombacha a tono, y para darle estructura al conjunto sumó un cinturón de cuero ancho que se ajustaba con una hebilla metálica, logrando con él un punto de contundencia que equilibraba la liviandad de la tela del culotte.

Para completar con el estilismo, eligió un tapado de piel sintética peinada en tono negro y de corte oversize, que llevó caído sobre los hombros como una capa. Sin embargo, las botas bucaneras de caña bien alta que llegaban casi hasta el muslo se robaron el protagonismo en el estilismo de Tini Stoessel, con el taco aguja transparente de acrílico y una plataforma también translúcida.

Tini llevó el pelo suelto con ondas al agua desarmadas y un volumen natural que resaltaban los destellos dorados de su melena, mientras que el maquillaje se enfocó en la mirada con un delineado negro marcado en todo el contorno del ojo estilo cat eye, sombras neutras y pestañas arqueadas con abundante máscara.