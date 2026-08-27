Una por una, las sociedades a nombre del papá de Tini Stoessel que desataron el escándalo familiar

Los registros ante la Inspección General de Justicia (IGJ) revelan la estructura societaria montada por Alejandro Stoessel.

Tras el rechazo de una tarjeta de crédito en Europa por fondos insuficientes, la cantante inició una auditoría sobre su patrimonio.

El escándalo en el seno de la familia Stoessel no para de crecer y suma capítulos dramáticos a medida que transcurren las semanas. La controversia comenzó en Europa cuando a Martina "Tini" Stoessel le rechazaron una compra por falta de fondos. Este episodio fortuito detonó la alarma en la artista, quien decidió indagar sobre el destino de sus ganancias y el estado real de un patrimonio que desconocía y que estuvo históricamente administrado por sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

En las últimas horas, el estudio jurídico que representa a la cantante confirmó a la prensa el inicio de una auditoría patrimonial exhaustiva sobre la gestión de Alejandro Stoessel, quien maneja sus finanzas desde 2007. En aquel entonces, con apenas 10 años, Tini daba sus primeros pasos en el medio con un papel secundario en la exitosa tira juvenil Patito Feo.

A través de un acceso a los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ), MDZ pudo constatar la existencia de tres sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) a nombre de Alejandro Stoessel. En ninguna de estas tres estructuras —que habrían funcionado como las verdaderas "reclutadoras" de los millones de dólares generados por la carrera de la cantante— aparece mencionada Tini Stoessel.

Prensa Telefe Una por una: las sociedades detrás del imperio y del conflicto 1. Tema Paxos S.R.L.: La firma de los inicios (Patito Feo y Violetta) Fecha de alta: 18 de mayo de 2005.

Socios: Alejandro Stoessel y Mariana Lucía Muzlera (madre de la cantante).

Objeto social: Explotación, difusión, producción y comercialización de anuncios y materiales publicitarios en todos los medios (radio, televisión, prensa, vía pública, cine y plataformas en línea); mailing, asesoramiento técnico; producción y distribución de películas y grabaciones; producción de espectáculos de variedades (music hall); montaje de programas radiofónicos y televisivos; representación de artistas y actores; realización de eventos corporativos, explotación de salas y estudios de grabación.

Estado actual: Inactiva (sus últimos movimientos registrados en el Boletín Oficial datan de enero de 2025). Esta sociedad estuvo detrás de la construcción de Tini como figura pública. Creada dos años antes del debut de la artista en Patito Feo (2007), coincidió con la época en que Alejandro Stoessel se desempeñaba como director de la productora Ideas del Sur, comandada por Marcelo Tinelli —vínculo que más tarde terminaría en una sonada desvinculación y disputa judicial—. Posteriormente, en 2012, con Tini a sus 15 años, Tema Paxos S.R.L. habría articulado los acuerdos y negocios derivados de Violetta, la superproducción de Disney que impulsó a la joven al estrellato internacional.

Instagram/@tinistoessel 2. QVT S.R.L.: La consolidación como solista Fecha de alta: 27 de octubre de 2017.

Socios: Fundada originalmente junto a su hijo mayor, Francisco Agustín Stoessel . Sin embargo, el 7 de mayo de 2024 Francisco renunció formalmente a la sociedad, quedando actualmente activa a nombre de Alejandro Stoessel.

Objeto social: Explotación de todo género de espectáculos públicos (teatrales, cinematográficos, televisión, shows, conciertos musicales, recitales de solistas con o sin orquesta); adquisición, alquiler o enajenación de salas de espectáculos; prestación de servicios integrales de medios de comunicación, creación de contenido multimedia, preproducción, producción y postproducción; consultoría, marketing digital, agencia de publicidad, e importación/exportación de insumos y maquinaria del rubro. La constitución de QVT S.R.L. coincidió con el momento en que Tini dejó atrás la etapa juvenil de Disney y se consolidó como artista solista en la industria musical internacional, cosechando grandes éxitos en las plataformas globales.