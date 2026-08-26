El polémico look de Nicole Neumann en la Patagonia que generó debate: mirá qué se puso

A pesar de las bajas temperaturas, Nicole Neumann eligió un llamativo look con una remera de encaje que generó todo tipos de comentarios. ¡Mirá!

Nicole Neumann generó un verdadero revuelo en las redes sociales cuando, durante sus vacaciones en un exclusivo refugio de montaña en la Patagonia, compartió las fotos de un look que desafiaba las bajas temperaturas del invierno.

La pieza central de este estilismo fue una remera de encaje en color bordó con un diseño de transparencias muy marcado que dejó ver sutilmente la ropa interior negra que llevaba debajo. Fue precisamente eso lo que generó el impacto que la modelo buscaba, porque Nicole entendió que en un entorno donde predominan los abrigos, una apuesta tan arriesgada como esta era la mejor manera de llamar la atención.

Para bajar la intensidad de la pieza superior y lograr un equilibrio, Nicole llevó una gorra tipo "cap" negra, que le dio el contraste necesario para que el outfit no resultara muy sensual sino que se sintiera más fresco y juvenil. Por último, Nicole completó con el look con un jean claro, que más bien cumplió la función de anclar el conjunto en la realidad cotidiana.