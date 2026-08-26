Gastronomía de excelencia: el cocinero mendocino que fue premiado en Neuquén por su destacada impronta

Conocé la historia de Matías Carpentier, el cocinero de Mendoza que llevó la identidad regional y los sabores cuyanos al corazón del sur argentino.

Una trayectoria guiada por el valor de la disciplina, el trabajo en equipo y las raíces que trascienden fronteras.

El cocinero mendocino Matías Carpentier transformó la nostalgia de los fuegos familiares en una sólida carrera profesional en el mundo de la gastronomía, que hoy cosecha aplausos en el sur del país tras recibir un importante reconocimiento por su trabajo.

En diálogo con MDZ, el profesional de 36 años de edad, repasó su trayectoria y detalló la emoción de haber obtenido con el Restó de la Bodega Cutral Co el sello de distinción otorgado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, lo que marca un hito para la comarca petrolera al sumarse formalmente a la Ruta de la Gastronomía Neuquina.

El profesional formado entre aromas familiares convirtió su pasión por la cocina en un referente indiscutido de la gastronomía neuquina actual. Foto: cortesía Matías Carpentier A pesar de su radicación patagónica desde 2017 y de su paso previo por las fuerzas armadas y el sector comercial, la impronta de su tierra natal se mantiene intacta en cada jornada. "Siempre teniendo a Mendoza... es más, en el primer local tengo un mapa de Mendoza led grande y lo tengo prendido todas las noches, siempre llevándola conmigo a todos lados", expresó el protagonista sobre el fuerte vínculo emocional que conserva con su provincia.

Tras sus inicios en Mendoza, el chef mendocino logró un hito al posicionar la gastronomía neuquina. Foto: cortesía Matías Carpentier Un puente entre el origen y el desarrollo patagónico El camino recorrido por el emprendedor abarca desde la apertura de su primera rotisería hasta participaciones internacionales de gran calibre, experiencias que moldearon un estilo donde el servicio y la calidez al cliente resultan pilares irrenunciables dentro del rubro. "Mendoza lleva muchos años con respecto al turismo, nos lleva años luz, y la atención al cliente es algo que nos caracteriza y por eso nos va bien a los mendocinos afuera", remarcó Carpentier.

Uno de los platos que posicionó al cocinero mendocino en Neuquén, se trata de un postre que se compone de peras al malbec, helado de mora, frambuesas frescas, gel de malbec, gel de manzana y una base de cacao amargo con harina de almendras y ñaco (harina de trigo tostada). Foto: cortesía Matías Carpentier La oficialización de esta distinción se celebró durante La Noche del Pinot en el espacio Domuyo de la capital neuquina, donde se ponderó la inclusión de insumos locales y maridajes regionales en la propuesta culinaria. "Es un logro para toda la comunidad porque logramos entrar en la Ruta de la Gastronomía Neuquina, somos el primer restaurante en entrar en esa categoría", manifestó el cocinero al evaluar la proyección que brinda el respaldo institucional.