Gastronomía de excelencia: el cocinero mendocino que fue premiado en Neuquén por su destacada impronta
Conocé la historia de Matías Carpentier, el cocinero de Mendoza que llevó la identidad regional y los sabores cuyanos al corazón del sur argentino.
El cocinero mendocino Matías Carpentier transformó la nostalgia de los fuegos familiares en una sólida carrera profesional en el mundo de la gastronomía, que hoy cosecha aplausos en el sur del país tras recibir un importante reconocimiento por su trabajo.
En diálogo con MDZ, el profesional de 36 años de edad, repasó su trayectoria y detalló la emoción de haber obtenido con el Restó de la Bodega Cutral Co el sello de distinción otorgado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, lo que marca un hito para la comarca petrolera al sumarse formalmente a la Ruta de la Gastronomía Neuquina.
A pesar de su radicación patagónica desde 2017 y de su paso previo por las fuerzas armadas y el sector comercial, la impronta de su tierra natal se mantiene intacta en cada jornada. "Siempre teniendo a Mendoza... es más, en el primer local tengo un mapa de Mendoza led grande y lo tengo prendido todas las noches, siempre llevándola conmigo a todos lados", expresó el protagonista sobre el fuerte vínculo emocional que conserva con su provincia.
Un puente entre el origen y el desarrollo patagónico
El camino recorrido por el emprendedor abarca desde la apertura de su primera rotisería hasta participaciones internacionales de gran calibre, experiencias que moldearon un estilo donde el servicio y la calidez al cliente resultan pilares irrenunciables dentro del rubro. "Mendoza lleva muchos años con respecto al turismo, nos lleva años luz, y la atención al cliente es algo que nos caracteriza y por eso nos va bien a los mendocinos afuera", remarcó Carpentier.
La oficialización de esta distinción se celebró durante La Noche del Pinot en el espacio Domuyo de la capital neuquina, donde se ponderó la inclusión de insumos locales y maridajes regionales en la propuesta culinaria. "Es un logro para toda la comunidad porque logramos entrar en la Ruta de la Gastronomía Neuquina, somos el primer restaurante en entrar en esa categoría", manifestó el cocinero al evaluar la proyección que brinda el respaldo institucional.
Proyección turística e industrial a futuro
El impacto de esta certificación no solo potenciará la promoción institucional y la participación en workshops, sino que prepara a la zona para un crecimiento en la circulación turística y corporativa. "El año que viene la zona tiene el proyecto de GNL donde se va a invertir muchísimo dinero y este reconocimiento nos proyecta a estar mejor posicionados para atender a la gente", concluyó el profesional.
Con la mirada puesta en abrir puertas a colegas y revalorizar los insumos de la tierra que lo acogió, la historia de Carpentier reafirma cómo la pasión por la cocina se convierte en la herramienta idónea para construir identidad, reunir a las personas en la mesa y tender puentes culturales entre Cutral Co y sus raíces.