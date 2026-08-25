Pampita se luce en Francia: las imperdibles fotos de su look

La modelo Pampita eligió Saint Tropez para sus vacaciones junto con Martín Pepa. No te pierdas las fotos de su look estilo "campiña chic" en la nota.

Pampita, modelo y presentadora argentina, viajó a Francia junto a su pareja Martín Pepa y eligió Saint Tropez como destino para disfrutar de unos días de descanso en la Costa Azul. Por supuesto, su estilo brilló desde el momento en que pisó la Riviera Francesa, porque la modelo se inclinó por atuendos fresco y elegantes que seguían la estética de campiña chic, la cual que se integraba de manera natural al entorno europeo.

Allá, lució un vestido midi en tono manteca confeccionado en lino, con escote halter y unos bordes festoneados que dejaban los hombros y la espalda al descubierto. Contaba también con unos bordados artesanales con motivos botánicos y aves estilizadas en tonos terracota y verde oliva que lograron darle un aire muy distinguido.

A esto, la modelo le sumó unas sandalias planas de cuero marrón sobre base de esparto, siendo una elección práctica para recorrer las calles empedradas; unos anteojos de sol de marco fino, aros colgantes blancos, un brazalete dorado discreto y un bolso tipo sobre en tono neutro.

Las vacaciones de Pampita en Saint Tropez no fueron solo una cuestión de moda, ya que que la modelo compartió cada momento de su estadía con Martín Pepa y ambos aprovecharon para disfrutar de la gastronomía local y de las actividades que ofrece la región.