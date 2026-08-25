Día del Peluquero: conocé el origen y cuáles son los cortes en tendencia

Este 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero, una profesión con raíces en el siglo XIII. Conocé la historia y tomá nota de los cortes en tendencia.

Cada 25 de agosto, la Argentina y el resto del planeta celebran el Día del Peluquero, una jornada que pone en valor el oficio de quienes, con tijeras en mano y una mirada entrenada, logran transformar la imagen de las personas y potenciar su autoestima.

La historia detrás del Día del Peluquero Los orígenes de esta celebración se ubican en la Francia del siglo XIII, cuando el rey Luis IX decidió elevar el estatus de su peluquero oficial al nombrarlo "hombre libre", un acto que significó un hito en el reconocimiento de una profesión que hasta entonces era ejercida exclusivamente por plebeyos dedicados al mantenimiento de las pelucas de la nobleza.

Durante esa época medieval, los peluqueros eran varones de clases bajas que tenían la obligación de conservar en óptimas condiciones las pelucas que usaba la aristocracia, y fue precisamente el monarca francés quien rompió con esa jerarquía al equiparar a estos trabajadores con caballeros, jueces y médicos, una distinción que la Iglesia Católica refrendó al canonizar a Luis IX y fijar su festividad el 25 de agosto.

En la Argentina, la historia del Día del Peluquero tuvo su propio capítulo fundacional en 1877, cuando Domingo Guillén, un peluquero y director teatral, organizó un gran baile en el teatro Coliseo que reunió a más de 400 personas y que sirvió como puntapié inicial para la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros. Aquel encuentro masivo sembró la semilla de lo que décadas más tarde, en 1940, durante un Congreso Nacional de Peluqueros celebrado en Pergamino, se convertiría en la designación oficial del 25 de agosto como el Día del Peluquero en el país.

El propio término "peluquero" ha ido mutando con el paso del tiempo, porque en sus inicios hacía referencia exclusiva a quienes se ocupaban del arreglo de pelucas y del aseo personal de quienes las portaban, pero con las transformaciones sociales y las nuevas demandas estéticas, el vocablo se diversificó hasta dar lugar a dos figuras que hoy resultan centrales en el rubro: los estilistas y los barberos, donde los primeros abordan la imagen en su totalidad, asesorando sobre maquillaje, vestuario y cabello con una mirada integral y siempre atenta a las últimas novedades de la moda, mientras que los segundos se especializan en el cuidado del cabello y la barba masculina, ofreciendo cortes y afeitados.