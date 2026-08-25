La receta de cheesecake sin horno que necesitás probar

El cheesecake parece un postre de repostería avanzada pero en realidad se hacen en 20 minutos y después solo hay que esperar a que la heladera haga su magia. Esta receta sin horno usa gelatina sin sabor para que cuaje, así que no necesitás horno, no necesitás baño María y no necesitás sufrir con grietas en la superficie. La base es de galletas trituradas con manteca, el relleno es una crema suave de queso crema y crema de leche, y arriba podés ponerle lo que quieras: frutas, dulce de leche, chocolate o simplemente dejarlo así. ¡Manos a la obra!