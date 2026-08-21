Ni remedios ni pastillas: la particular receta médica que lleva pacientes al teatro

Un programa cultural que nació en la ciudad chilena Frutillar ya entregó más de 800 recetas para ir al teatro y ahora suma al Hospital de Puerto Montt.

Una receta médica que no indica medicamentos, sino una salida al teatro. Esa es la propuesta de Recetas Culturales, un programa que nació en Frutillar, Chile, hace tres años y que ya entregó más de 800 recetas. Ahora, la iniciativa suma a un nuevo centro de salud de la región.

La Fundación Teatro del Lago y el Hospital de Puerto Montt firmaron un convenio para incorporar al programa al recinto asistencial más grande de la región. Hasta el momento, la propuesta funcionaba en Frutillar junto al hospital de esa ciudad.

El funcionamiento es sencillo. Son los profesionales de la salud quienes identifican a los pacientes que podrían beneficiarse de una experiencia artística. Luego reciben una receta que les permite acceder de manera gratuita a una función en el Teatro del Lago junto con un acompañante.

A quiénes están dirigidas estas recetas médicas La propuesta está dirigida actualmente a tres grupos: pacientes oncológicos, personas que viven con dolor crónico y usuarios que realizan tratamientos por consumo problemático de alcohol y drogas. La iniciativa busca que quienes atraviesan tratamientos prolongados puedan recuperar espacios de encuentro y vida social.

El programa también contempla un seguimiento de sus resultados. Para evaluar su impacto se analizan la asistencia, se realizan entrevistas y grupos focales. Entre los aspectos observados están el bienestar, la vinculación social y la adherencia al tratamiento.