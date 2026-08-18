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Galletas sin harina ni azúcar: una receta fácil en 10 minutos

Sorprendete con esta receta de galletas fáciles y rápidas, elaboradas sin horno, harina ni azúcar, listas en 10 minutos.

MDZ Estilo

Fáciles y rápidas de hacer.

Fáciles y rápidas de hacer.

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Si buscás unas galletas crocantes, esta receta va a sorprenderte: son galletas, pero sin harina refinada, sin azúcar agregada y sin horno. Se hacen en una sartén en 10 minutos y usan banana como base. Son perfectas para cuando querés algo dulce rápido pero sin ensuciar la cocina con harina por todos lados. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (6-8 galletas chicas)

  • 1 banana bien madura
  • 1 taza (100 g) de avena arrollada
  • ½ cucharadita de canela en polvo (opcional, pero recomendada)
  • 1 cucharada de chips de chocolate o nueces picadas (opcional)
  • (Para cocinar) manteca o aceite en aerosol o una gota de aceite para la sartén
¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl, pisá la banana con un tenedor hasta que quede como un puré liso. No tiene que quedar líquido, pero sí sin grumos grandes.
  2. Agregá la avena y la canela (y si usás, los chips o nueces). Mezclá con una cuchara hasta que se integre todo y se forme una masa pegajosa pero manejable. Si ves que está muy líquida, agregá 1 cucharada más de avena; si muy seca y no se une, sumá ½ cucharada de leche o agua.
  3. Con las manos ligeramente humedecidas (para que no se pegue), tomá porciones de masa del tamaño de una cuchara sopera, hacé una bolita y aplastala suavemente para darle forma de galleta de 1 cm de espesor y 5 cm de diámetro aproximadamente.
  4. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y pincelá con una gota de aceite o rociá con aerosol. Colocá las galletas dejando espacio entre ellas. Cociná 3 minutos de cada lado o hasta que estén doradas y con bordes firmes. No subas el fuego porque se queman por fuera y quedan crudas por dentro.
  5. Pasalas a un plato y dejá que entibien un minuto (se afirman un poco al enfriarse). Comelas tibias con un toque de miel o solitas.

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