Galletas sin harina ni azúcar: una receta fácil en 10 minutos
Sorprendete con esta receta de galletas fáciles y rápidas, elaboradas sin horno, harina ni azúcar, listas en 10 minutos.
Si buscás unas galletas crocantes, esta receta va a sorprenderte: son galletas, pero sin harina refinada, sin azúcar agregada y sin horno. Se hacen en una sartén en 10 minutos y usan banana como base. Son perfectas para cuando querés algo dulce rápido pero sin ensuciar la cocina con harina por todos lados. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (6-8 galletas chicas)
- 1 banana bien madura
- 1 taza (100 g) de avena arrollada
- ½ cucharadita de canela en polvo (opcional, pero recomendada)
- 1 cucharada de chips de chocolate o nueces picadas (opcional)
- (Para cocinar) manteca o aceite en aerosol o una gota de aceite para la sartén
Paso a paso de la receta
- En un bowl, pisá la banana con un tenedor hasta que quede como un puré liso. No tiene que quedar líquido, pero sí sin grumos grandes.
- Agregá la avena y la canela (y si usás, los chips o nueces). Mezclá con una cuchara hasta que se integre todo y se forme una masa pegajosa pero manejable. Si ves que está muy líquida, agregá 1 cucharada más de avena; si muy seca y no se une, sumá ½ cucharada de leche o agua.
- Con las manos ligeramente humedecidas (para que no se pegue), tomá porciones de masa del tamaño de una cuchara sopera, hacé una bolita y aplastala suavemente para darle forma de galleta de 1 cm de espesor y 5 cm de diámetro aproximadamente.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y pincelá con una gota de aceite o rociá con aerosol. Colocá las galletas dejando espacio entre ellas. Cociná 3 minutos de cada lado o hasta que estén doradas y con bordes firmes. No subas el fuego porque se queman por fuera y quedan crudas por dentro.
- Pasalas a un plato y dejá que entibien un minuto (se afirman un poco al enfriarse). Comelas tibias con un toque de miel o solitas.