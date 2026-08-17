Prepará los alfajores de maicena más ricos en casa con esta receta

Los alfajores de maicena son un clásico de la tarde argentina. Tiene una receta fácil en la que la masa se hace en 10 minutos, no necesitás estirar con palo de amasar, y se cocinan en 12 minutos. Eso sí, la masa es blanda y un poco pegajosa, así que enhariná bien las manos antes de formar las bolitas. ¡Manos a la obra!