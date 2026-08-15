Receta imbatible de migas españolas, un clásico delicioso y rendidor

Pasos

Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y dorar los dientes de ajo enteros o apenas machacados. Retirarlos cuando estén dorados y reservar.

En el mismo aceite cocinar la panceta cortada en cubos y el chorizo en rodajas hasta que estén bien dorados. Retirar parte del exceso de grasa si fuera necesario.

Incorporar el pan humedecido, sumar el pimentón, la sal y la pimienta, y cocinar a fuego medio. Remover y separar constantemente las migas para que se doren de manera pareja sin formar una masa compacta.