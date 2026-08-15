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Receta imbatible de migas españolas, un clásico delicioso y rendidor

Con una combinación irresistible de texturas y aromas, las migas españolas son una receta tradicional española que se destaca en la cocina.

Candela Spann

Receta imbatible de migas españolas, un clásico delicioso y rendidor

Receta imbatible de migas españolas, un clásico delicioso y rendidor

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Las migas españolas son un plato tradicional, sencillo y contundente que nació como una preparación de aprovechamiento para transformar el pan del día anterior en una comida sabrosa. Esta es una de las recetas más representativas de distintas regiones de España, aunque existen numerosas versiones según la zona y los ingredientes disponibles.

Con pan, ajo, aceite de oliva y embutidos, las migas españolas logran una combinación irresistible de texturas y aromas. Dentro de la cocina tradicional, suelen servirse como plato principal y pueden acompañarse con uvas, pimientos o incluso huevo frito. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 500 g de pan del día anterior 500 g de pan del día anterior
  • 150 g de panceta 150 g de panceta
  • 150 g de chorizo 150 g de chorizo
  • 5 dientes de ajo 5 dientes de ajo
  • 100 ml de aceite de oliva 100 ml de aceite de oliva
  • 100 ml de agua 100 ml de agua
  • 1 cucharadita de: pimentón dulce, pimienta negra y sal 1 cucharadita de: pimentón dulce, pimienta negra y sal
  • Uvas o pimientos verdes para acompañar (opcional) Uvas o pimientos verdes para acompañar (opcional)
Pasos
  • Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y dorar los dientes de ajo enteros o apenas machacados. Retirarlos cuando estén dorados y reservar.
  • En el mismo aceite cocinar la panceta cortada en cubos y el chorizo en rodajas hasta que estén bien dorados. Retirar parte del exceso de grasa si fuera necesario.
  • Incorporar el pan humedecido, sumar el pimentón, la sal y la pimienta, y cocinar a fuego medio. Remover y separar constantemente las migas para que se doren de manera pareja sin formar una masa compacta.
  • Continuar la cocción durante 15 a 20 minutos, hasta que las migas españolas estén sueltas, doradas y ligeramente crocantes. Incorporar nuevamente los ajos y servir bien calientes, acompañadas con uvas o pimientos verdes si se desea.

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