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Pasta a la putanesca: una receta que celebra la tradición del domingo

La pasta a la putanesca, una receta clásica italiana que con su combinación de tomate, aceitunas, anchoas, ajo y alcaparras deleita los paladares.

Candela Spann

Pasta a la putanesca: un plato para toda la familia

Pasta a la putanesca: un plato para toda la familia

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La pasta a la putanesca es una de esas recetas clásicas de la gastronomía italiana que demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar un plato lleno de sabor. La combinación de tomate, aceitunas, anchoas, ajo y alcaparras crea una salsa intensa y aromática. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir una salsa mucho más sabrosa: cocinar las anchoas junto con el ajo y el aceite hasta que prácticamente se deshagan. No queda un sabor fuerte a pescado, sino un fondo delicioso que potencia toda la salsa. Es ideal para acompañar la pasta que más te guste.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana

Ingredientes

  • 400 gr de pasta 400 gr de pasta
  • 400 gr de tomate triturado 400 gr de tomate triturado
  • 3 filetes de anchoas 3 filetes de anchoas
  • 100 gr de aceitunas negras sin carozo 100 gr de aceitunas negras sin carozo
  • 2 cucharadas de alcaparras 2 cucharadas de alcaparras
  • 3 dientes de ajo 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de ají molido 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de orégano
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado a gusto Perejil fresco picado a gusto
Pasos
  • Cociná la pasta en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Reservá una taza del agua de cocción antes de colarlos.
  • Calentá el aceite de oliva en una sartén amplia y agregá el ajo picado junto con las anchoas.
  • Cociná a fuego bajo durante unos minutos, aplastando las anchoas con una cuchara hasta que prácticamente se deshagan.
  • Incorporá las alcaparras, las aceitunas, el ají molido y el orégano. Salteá durante un minuto.
  • Agregá el tomate triturado, mezclá y cociná a fuego medio durante 10 minutos.
  • El gran secreto de esta receta es dejar que las anchoas se deshagan en el aceite junto con el ajo. Este paso crea una base de sabor mucho más profunda y sabrosa para la salsa.
  • Incorporá la pastai a la sartén y mezclá durante uno o dos minutos. Si la salsa está demasiado espesa, agregá un poco del agua de cocción reservada.
  • Terminá con perejil fresco y un toque de pimienta. Serví inmediatamente.

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