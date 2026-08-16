Pasta a la putanesca: una receta que celebra la tradición del domingo
La pasta a la putanesca, una receta clásica italiana que con su combinación de tomate, aceitunas, anchoas, ajo y alcaparras deleita los paladares.
La pasta a la putanesca es una de esas recetas clásicas de la gastronomía italiana que demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar un plato lleno de sabor. La combinación de tomate, aceitunas, anchoas, ajo y alcaparras crea una salsa intensa y aromática. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir una salsa mucho más sabrosa: cocinar las anchoas junto con el ajo y el aceite hasta que prácticamente se deshagan. No queda un sabor fuerte a pescado, sino un fondo delicioso que potencia toda la salsa. Es ideal para acompañar la pasta que más te guste.
FICHA
Ingredientes
- 400 gr de pasta
- 400 gr de tomate triturado
- 3 filetes de anchoas
- 100 gr de aceitunas negras sin carozo
- 2 cucharadas de alcaparras
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharadita de orégano
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado a gusto
- Cociná la pasta en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Reservá una taza del agua de cocción antes de colarlos.
- Calentá el aceite de oliva en una sartén amplia y agregá el ajo picado junto con las anchoas.
- Cociná a fuego bajo durante unos minutos, aplastando las anchoas con una cuchara hasta que prácticamente se deshagan.
- Incorporá las alcaparras, las aceitunas, el ají molido y el orégano. Salteá durante un minuto.
- Agregá el tomate triturado, mezclá y cociná a fuego medio durante 10 minutos.
- El gran secreto de esta receta es dejar que las anchoas se deshagan en el aceite junto con el ajo. Este paso crea una base de sabor mucho más profunda y sabrosa para la salsa.
- Incorporá la pastai a la sartén y mezclá durante uno o dos minutos. Si la salsa está demasiado espesa, agregá un poco del agua de cocción reservada.
- Terminá con perejil fresco y un toque de pimienta. Serví inmediatamente.