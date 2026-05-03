Una receta simple que sorprende: pasta con repollo caramelizado y pesto

Hay combinaciones que, a primera vista, no parecen destinadas a encontrarse. Sin embargo, en la cocina lo inesperado suele dar lugar a grandes resultados. Es el caso de esta pasta con repollo caramelizado y pesto , un plato sencillo que logra una profundidad de sabor poco habitual en preparaciones de todos los días.

Una receta de pasta para disfrutar en familia. (Imagen generada con IA).

La clave está en el equilibrio. Por un lado, el repollo -cocinado lentamente hasta dorarse- desarrolla notas dulces y una textura suave que lo vuelve protagonista. Por otro, el pesto aporta frescura, intensidad herbal y un contraste vibrante que eleva el conjunto. El resultado: una receta reconfortante, rendidora y con carácter.

Ideal para resolver una comida entre semana sin resignar calidad, esta preparación tiene además un punto a favor: se cocina en poco tiempo y con pocos utensilios. Una opción práctica tanto para familias como para quienes buscan organizar varias comidas en una sola elaboración.

La receta para hacer la pasta con pesto y repollo caramelizado. (Imagen generada con IA).

La receta paso a paso

Ingredientes

500 g de pasta seca (fusilli, rigatoni o similar)

2 cucharadas de manteca

1 cucharada de aceite de oliva

6 a 8 anchoas en aceite, picadas

½ repollo verde, sin centro y cortado en tiras finas

¼ cucharadita de ají molido (opcional)

Sal y pimienta

200 g de pesto de albahaca (casero o comprado)

2 cucharaditas de jugo de limón

¾ taza de queso rallado

Preparación

Cocinar la pasta

Hervir abundante agua con sal y cocinar la pasta hasta que esté al dente. Antes de colarla, reservar una taza del agua de cocción.

Preparar la base de sabor

En una sartén amplia, derretir la manteca junto con el aceite de oliva a fuego medio. Incorporar las anchoas y cocinar hasta que se integren completamente.

Caramelizar el repollo

Agregar el repollo, el ají molido, sal y pimienta. Cocinar revolviendo con frecuencia hasta que esté tierno y dorado en los bordes. Este paso es clave: el punto de caramelización define el sabor final.

Unir los ingredientes

Incorporar la pasta a la sartén junto con el pesto y parte del agua de cocción. Mezclar hasta lograr una textura cremosa.

Ajustar y servir

Sumar el jugo de limón y el queso rallado. Mezclar, rectificar condimentos y servir caliente con más queso por encima.

Un plato que resignifica lo cotidiano

Más allá de sus ingredientes accesibles, esta receta demuestra cómo técnicas simples pueden transformar productos básicos en una comida con identidad. El repollo, muchas veces relegado a preparaciones secundarias, encuentra aquí un lugar central, acompañado por el clásico pesto que aporta frescura y equilibrio.

Una opción distinta, sabrosa y fácil de incorporar al repertorio semanal. Porque a veces, lo mejor de la cocina está en animarse a combinar lo inesperado.