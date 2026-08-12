Los cocineros coinciden: las croquetas no se desarman si le agregás salsa bechamel
Preparar croquetas perfectas es más fácil de lo que parece: un truco de cocina clave evita que se desarmen.
Las croquetas de arroz con bechamel son una de esas recetas caseras que convierten ingredientes simples en un plato delicioso. Quedan doradas y crocantes por fuera, mientras que por dentro esconden un relleno de arroz, queso y una suave salsa bechamel que se vuelve irresistible al morderlas. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las croquetas no se desarmen al cocinarlas: dejar enfriar completamente la bechamel antes de incorporarla al arroz. Así el relleno toma cuerpo y resulta mucho más fácil formar las croquetas.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos y 1 hora de frío
Tiempo total de preparación
1 hora 55 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 gr de arroz blanco cocido
- 150 gr de salsa bechamel espesa
- 150 gr de salsa bechamel espesa
- 80 gr de queso mozzarella rallado
- 50 gr de queso rallado
- 1 huevo
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 huevo (para el rebozado)
- 150 gr de pan rallado (para el rebozado)
- Aceite, cantidad necesaria (para cocinarlas)
- 25 gr de manteca (para la bechamel)
- 25 gr de harina (para la bechamel)
- 200 ml de leche (para la bechamel)
- Sal y pimienta al gusto (para la bechamel)
- Nuez moscada, al gusto (para la bechamel)
Pasos
- Para preparar la bechamel, derretí la manteca, agregá la harina y cociná durante un minuto. Incorporá la leche de a poco, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa bien espesa. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Dejá enfriar completamente.
- En un bowl mezclá el arroz frío, la bechamel, la mozzarella, el queso rallado, el huevo y el perejil. Condimentá a gusto.
- El gran secreto de esta receta es que la bechamel debe estar bien fría y espesa antes de incorporarla. Esto permite que la mezcla tenga suficiente cuerpo para formar las croquetas y, al cocinarlas, quede un interior bien cremoso.
- Llevá la preparación a la heladera durante 1 hora para que tome firmeza.
- Formá las croquetas con las manos y pasalas por huevo batido y luego por pan rallado, cubriéndolas muy bien.
- Freí en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes por fuera.
- Retirá y colocá sobre papel absorbente. Serví bien calientes para disfrutar del relleno cremoso.