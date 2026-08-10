Boniato relleno: una receta super rápida, sencilla y deliciosa
Descubrí cómo transformar el boniato en un plato principal sorprendente con esta receta sencilla, perfecta para sorprender en cualquier ocasión.
El boniato relleno es una opción deliciosa, nutritiva y muy versátil para disfrutar como plato principal o acompañamiento. Esta es una de las recetas que aprovecha el dulzor natural del boniato y lo combina con un relleno sabroso y cremoso, logrando un contraste irresistible.
Fácil de preparar y perfecto para adaptar con diferentes ingredientes, boniato relleno es una excelente alternativa dentro de la cocina casera. Se puede completar con pollo, carne, verduras, jamón y queso, según el gusto de cada uno. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 4 boniatos medianos
- 200 g de jamón cocido
- 250 g de mozzarella
- 100 g de queso crema
- 1 cebolla pequeña
- 1 morrón rojo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- ½ cucharadita de pimentón dulce
- Orégano a gusto
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto y perejil picado
Pasos
- Lavar muy bien los boniatos, pincharlos varias veces con un tenedor y colocarlos en una placa. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que estén tiernos.
- Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón. Rehogarlos en una sartén con el aceite de oliva hasta que estén tiernos. Cortar el jamón cocido en tiras y agregarlo junto con el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.
- Una vez cocidos, dejar entibiar los boniatos y realizar un corte longitudinal. Retirar parte de la pulpa con una cuchara, cuidando de no romper la piel.
- Mezclar la pulpa del boniato con el salteado de jamón y verduras y el queso crema. Rellenar nuevamente cada boniato y cubrir con abundante mozzarella.
- Llevar al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y dorado. Terminar con perejil fresco y servir los boniatos rellenos bien calientes.