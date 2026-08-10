Boniato relleno: una receta super rápida, sencilla y deliciosa

Pasos

Lavar muy bien los boniatos, pincharlos varias veces con un tenedor y colocarlos en una placa. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que estén tiernos.

Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón. Rehogarlos en una sartén con el aceite de oliva hasta que estén tiernos. Cortar el jamón cocido en tiras y agregarlo junto con el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.

Una vez cocidos, dejar entibiar los boniatos y realizar un corte longitudinal. Retirar parte de la pulpa con una cuchara, cuidando de no romper la piel.

Mezclar la pulpa del boniato con el salteado de jamón y verduras y el queso crema. Rellenar nuevamente cada boniato y cubrir con abundante mozzarella.