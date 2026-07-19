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Prepará una comida exquisita con papa, queso, crema y panceta (Tartiflette)
La Tartiflette, un plato tradicional francés, combina papa, queso cremoso y panceta para una experiencia culinaria reconfortante.
La tartiflette es uno de los platos más emblemáticos de los Alpes franceses, famoso por su combinación de papa, panceta, cebolla y un queso fundente que le aporta una textura irresistible. Esta es una de las recetas ideales para los días fríos, cuando se busca una comida abundante, reconfortante y llena de sabor.
Originaria de la región de Saboya, la tartiflette es una preparación tradicional de la cocina francesa que suele elaborarse con queso Reblochon. Si no se consigue, puede reemplazarse por un queso brie o camembert, logrando un resultado igualmente delicioso. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 250 g de panceta ahumada en cubos
- 2 cebollas grandes cortadas en pluma
- 200 ml de crema de leche
- 1 queso Reblochon (aprox. 450 g) o 400 g de queso brie o camembert (o el que encuentres en Argentina)
- 2 cucharadas de manteca
- 1 diente de ajo
- Sal, pimienta y nuez moscada una pizca
Pasos
- Hervir las papas con cáscara hasta que estén apenas tiernas. Dejarlas enfriar, pelarlas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Derretir la manteca en una sartén y cocinar la panceta hasta que esté dorada. Agregar las cebollas y cocinar a fuego medio hasta que queden bien tiernas y caramelizadas. Condimentar con pimienta y una pizca de nuez moscada si se desea.
- Frotar una fuente para horno con el ajo. Distribuir una capa de papas, cubrir con parte de la mezcla de panceta y cebolla, añadir un poco de crema de leche y repetir las capas hasta terminar los ingredientes.
- Cortar el queso Reblochon (o el brie o camembert) por la mitad en sentido horizontal y colocarlo sobre la preparación con la corteza hacia arriba.
- Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido, dorado y burbujeante. Servir la tartiflette bien caliente acompañada de una ensalada verde o fiambres.