Papas fritas más saludables: esta receta en air fryer es lo que estabas buscando
Disfrutar de papas fritas doradas y crocantes sin culpa es posible con esta receta en air fryer que utiliza mínimo aceite.
Las papas fritas en air fryer son una de las recetas más elegidas por quienes buscan disfrutar de un clásico de forma mucho más saludable. Gracias a la cocción con aire caliente, quedan doradas y crocantes utilizando muy poco aceite, conservando todo el sabor pero con mucha menos grasa que las fritas tradicionales. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina práctica, esta preparación demuestra que es posible comer rico sin resignar textura ni sabor. Animate a prepararlas y conseguirás unas papas bien crocantes por fuera, tiernas por dentro y listas en muy pocos minutos.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Pelá las papas si lo preferís o dejales la cáscara bien lavada. Cortalas en bastones del mismo tamaño.
- Colocalas en un bowl con agua fría durante 20 minutos. Luego escurrilas y secalas muy bien con un repasador o papel de cocina.
- Mezclá las papas con el aceite de oliva, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Distribuilas en la canasta de la air fryer sin amontonarlas demasiado.
- Cociná a 200 °C durante 18 a 20 minutos, sacudiendo la canasta o removiendo las papas a mitad de la cocción para que se doren de manera uniforme.
- Servilas inmediatamente para disfrutarlas bien crocantes.