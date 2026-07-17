El secreto del chef: las papas al horno salen perfectas si controlás la temperatura
El secreto de los chefs para que las papas al horno salgan perfectas radica en ajustar la temperatura; conocé el hack definitivo.
Las papas al horno son una de las guarniciones más versátiles y fáciles de preparar. Esta es una de las recetas que demuestra cómo un ingrediente simple puede convertirse en un acompañamiento dorado por fuera, tierno por dentro y lleno de sabor con apenas unos pocos condimentos.
Ideales para servir junto a carnes, pescados o incluso como plato principal, las papas al horno ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera. Además, pueden condimentarse con distintas hierbas y especias para adaptarlas a todos los gustos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de pimentón dulce, orégano y pimienta
- 1 cucharadita de romero picado (opcional)
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Pasos
- Precalentar el horno a 200 °C. Lavar bien las papas y cortarlas en gajos, cubos o rodajas, según la preferencia. Si se desea, dejar la cáscara.
- Colocar las papas en un recipiente y mezclarlas con el aceite de oliva, el ajo, el pimentón dulce, el orégano, el romero, la sal y la pimienta, asegurándose de que queden bien impregnadas. Mientras tanto, acá va el tip: precalentá por 10 minutos la placa en la que cocinarás las papas.
- Retirar la placa del horno, aceitarla y distribuir las papas en una sola capa, evitando que se superpongan, para lograr una cocción pareja.
- Cocinar durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme por ambos lados.
- Retirar del horno, espolvorear con perejil fresco picado si se desea y servir las papas al horno bien calientes.