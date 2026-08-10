Así se prepara el budín de café: una receta sencilla, húmeda y deliciosa para la merienda
Con ingredientes sencillos, esta receta de budín de café promete una textura tierna y un aroma cautivador para disfrutar en casa.
El budín de café es una opción irresistible para los amantes de los sabores intensos y aromáticos. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el mate, el café o una merienda especial, con una miga húmeda y esponjosa y ese inconfundible sabor que aporta el café.
Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en casa, el budín de café se destaca dentro de la cocina casera por su textura tierna y su aroma. Además, puede disfrutarse solo o terminarse con una cobertura de chocolate para lograr una combinación todavía más tentadora.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de harina leudante
- 150 g de azúcar
- 3 huevos
- 120 g de manteca
- 100 ml de leche
- 80 ml de café fuerte preparado y frío
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 80 g de chocolate semiamargo picado (opcional)
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y aireada.
- Incorporar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
- Incorporar la harina leudante y la leche de manera alternada. Añadir el café frío y mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregar el chocolate semiamargo picado si se desea y distribuir la mezcla dentro del molde.
- Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir el budín de café solo o con una cobertura de chocolate.