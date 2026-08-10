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Así se prepara el budín de café: una receta sencilla, húmeda y deliciosa para la merienda

Con ingredientes sencillos, esta receta de budín de café promete una textura tierna y un aroma cautivador para disfrutar en casa.

Candela Spann

Así se prepara el budín de café una receta sencilla, húmeda y deliciosa para la merienda

Así se prepara el budín de café una receta sencilla, húmeda y deliciosa para la merienda

Imagen creada con IA - MDZ

El budín de café es una opción irresistible para los amantes de los sabores intensos y aromáticos. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el mate, el café o una merienda especial, con una miga húmeda y esponjosa y ese inconfundible sabor que aporta el café.

Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en casa, el budín de café se destaca dentro de la cocina casera por su textura tierna y su aroma. Además, puede disfrutarse solo o terminarse con una cobertura de chocolate para lograr una combinación todavía más tentadora.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 3 huevos 3 huevos
  • 120 g de manteca 120 g de manteca
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 80 ml de café fuerte preparado y frío 80 ml de café fuerte preparado y frío
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 80 g de chocolate semiamargo picado (opcional) 80 g de chocolate semiamargo picado (opcional)
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y aireada.
  • Incorporar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
  • Incorporar la harina leudante y la leche de manera alternada. Añadir el café frío y mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
  • Agregar el chocolate semiamargo picado si se desea y distribuir la mezcla dentro del molde.
  • Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir el budín de café solo o con una cobertura de chocolate.

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