Esta es la receta que buscabas de tiramusú casero ¡fácil y deliciosa!
Receta de tiramisú, un postre clásico italiano con café, cacao y crema de mascarpone, ideal para preparar sin horno.
Esta receta de tiramisú es un clásico italiano que se convirtió en uno de los postres más elegidos. Con capas de vainillas, café y crema de queso mascarpone, logra una textura suave y un sabor intenso. Es una delicia sin horno, ideal para preparar con anticipación y disfrutar bien frío. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Vainillas — 250 gramos
- Café fuerte — 300 mililitros
- Queso mascarpone — 400 gramos
- Huevos — 3 unidades (180 gramos)
- Azúcar — 120 gramos
- Cacao amargo — 20 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un tiramisú delicioso
1- Preparar el café y dejarlo enfriar.
2- Separar las claras de las yemas de los huevos.
3- Batir las yemas con el azúcar hasta lograr una crema.
4- Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla.
5- Batir las claras a punto nieve e incorporarlas suavemente.
6- Pasar las vainillas por el café sin que se desarmen.
7- Armar capas de vainillas y crema en una fuente.
8- Repetir hasta terminar los ingredientes.
9- Espolvorear con cacao amargo.
10- Llevar a la heladera al menos 4 horas antes de servir el tiramisú.
De la cocina a la mesa
El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo, y esta receta permite hacerlo de manera simple en casa. La combinación de café, cacao y crema de mascarpone crea un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso. Además, al no requerir cocción, es ideal para preparar con anticipación y tener listo para cualquier ocasión. Su textura cremosa y sus capas suaves lo convierten en una opción elegante y deliciosa. Servido bien frío, el tiramisú es perfecto para cerrar una comida especial o disfrutar como postre en cualquier momento.