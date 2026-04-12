Esta es la receta que buscabas de tiramusú casero ¡fácil y deliciosa!

Esta receta de tiramisú es un clásico italiano que se convirtió en uno de los postres más elegidos. Con capas de vainillas , café y crema de queso mascarpone , logra una textura suave y un sabor intenso. Es una delicia sin horno , ideal para preparar con anticipación y disfrutar bien frío. ¡Manos a la obra!

2- Separar las claras de las yemas de los huevos.

3- Batir las yemas con el azúcar hasta lograr una crema.

4- Agregar el queso mascarpone y la esencia de vainilla.

5- Batir las claras a punto nieve e incorporarlas suavemente.

6- Pasar las vainillas por el café sin que se desarmen.

7- Armar capas de vainillas y crema en una fuente.

8- Repetir hasta terminar los ingredientes.

9- Espolvorear con cacao amargo.

10- Llevar a la heladera al menos 4 horas antes de servir el tiramisú.

Este tiramisú realmente te encantará por su suavidad Este tiramisú realmente te encantará por su suavidad Shutterstock

De la cocina a la mesa

El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo, y esta receta permite hacerlo de manera simple en casa. La combinación de café, cacao y crema de mascarpone crea un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso. Además, al no requerir cocción, es ideal para preparar con anticipación y tener listo para cualquier ocasión. Su textura cremosa y sus capas suaves lo convierten en una opción elegante y deliciosa. Servido bien frío, el tiramisú es perfecto para cerrar una comida especial o disfrutar como postre en cualquier momento.