Presenta:

Tendencias

|

budín

Budín de chocolate y café sin horno; preparalo en pocos minutos en la air fryer

Este budín de chocolate y café se prepara en air fryer sin horno, destacando la intensidad del cacao y la suavidad de su miga.

Candela Spann

Budín de chocolate y café en la air fryer: una receta lista en pocos minutos

Budín de chocolate y café en la air fryer: una receta lista en pocos minutos

Imagen creada por IA - MDZ

El budín de chocolate y café en air fryer es una de esas recetas perfectas para quienes buscan un budín bien húmedo, intenso y fácil de preparar. La combinación del chocolate con el café potencia el sabor del cacao y da como resultado una miga suave, esponjosa e irresistible. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para intensificar el sabor del chocolate: disolver el café instantáneo en una cucharada de agua caliente antes de incorporarlo a la masa. Así se integra por completo y realza el cacao sin que el budín tenga un fuerte sabor a café.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de azúcar 150 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite 80 ml de aceite
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • 200 gr de harina 0000 200 gr de harina 0000
  • 40 gr de cacao amargo 40 gr de cacao amargo
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de café instantáneo 1 cucharada de café instantáneo
  • 1 cucharada de agua caliente 1 cucharada de agua caliente
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Disolvé el café instantáneo en la cucharada de agua caliente y dejalo entibiar.
  • Batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche, la esencia de vainilla y el café disuelto.
  • El gran secreto de esta receta es incorporar el café previamente disuelto. Este truco potencia el sabor del chocolate y consigue un budín mucho más intenso sin que predomine el gusto a café.
  • Verté la preparación en una budinera apta para Air Fryer, previamente enmantecada y enharinada.
  • Cociná a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga

Archivado en

Notas Relacionadas