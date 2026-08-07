Budín de chocolate y café sin horno; preparalo en pocos minutos en la air fryer
Este budín de chocolate y café se prepara en air fryer sin horno, destacando la intensidad del cacao y la suavidad de su miga.
El budín de chocolate y café en air fryer es una de esas recetas perfectas para quienes buscan un budín bien húmedo, intenso y fácil de preparar. La combinación del chocolate con el café potencia el sabor del cacao y da como resultado una miga suave, esponjosa e irresistible. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para intensificar el sabor del chocolate: disolver el café instantáneo en una cucharada de agua caliente antes de incorporarlo a la masa. Así se integra por completo y realza el cacao sin que el budín tenga un fuerte sabor a café.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 80 ml de aceite
- 120 ml de leche
- 200 gr de harina 0000
- 40 gr de cacao amargo
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de café instantáneo
- 1 cucharada de agua caliente
- 1 pizca de sal
Pasos
- Disolvé el café instantáneo en la cucharada de agua caliente y dejalo entibiar.
- Batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche, la esencia de vainilla y el café disuelto.
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- El gran secreto de esta receta es incorporar el café previamente disuelto. Este truco potencia el sabor del chocolate y consigue un budín mucho más intenso sin que predomine el gusto a café.
- Verté la preparación en una budinera apta para Air Fryer, previamente enmantecada y enharinada.
- Cociná a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga