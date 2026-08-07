Budín de chocolate y café sin horno; preparalo en pocos minutos en la air fryer

El budín de chocolate y café en air fryer es una de esas recetas perfectas para quienes buscan un budín bien húmedo, intenso y fácil de preparar. La combinación del chocolate con el café potencia el sabor del cacao y da como resultado una miga suave, esponjosa e irresistible. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que utilizan muchos pasteleros para intensificar el sabor del chocolate: disolver el café instantáneo en una cucharada de agua caliente antes de incorporarlo a la masa. Así se integra por completo y realza el cacao sin que el budín tenga un fuerte sabor a café.