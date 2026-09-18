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Este budín tiene todo: frutos rojos, glasé cremoso y una pinta espectacular

La clave para un budín perfecto: la técnica para que los frutos rojos se integren a la masa y el toque final de un glasé cremoso.

Candela Spann

El budín de frutos rojos que se viste de gala con glasé de mascarpone

El budín de frutos rojos que se viste de gala con glasé de mascarpone

Imagen creada por IA - MDZ

El budín con frutos rojos y glasé de mascarpone es una de esas recetas que quedan tan lindas como deliciosas. La masa es tierna y húmeda, con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, mientras que el glasé de mascarpone aporta una cobertura cremosa y delicada. ¡Manos a la obra!

El secreto para que los frutos rojos queden bien distribuidos: está en pasarlos ligeramente por harina antes de incorporarlos a la masa. Así se evita que se vayan todos al fondo durante la cocción. Una vez frío, el budín se cubre con el glasé y se termina con más frutos rojos por encima para darle un toque fresco y colorido.

FICHA

Tiempo de cocción
45 a 50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de azúcar 150 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite 100 ml de aceite
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 gr de harina leudante 200 gr de harina leudante
  • 200 gr de frutos rojos frescos o congelados 200 gr de frutos rojos frescos o congelados
  • 1 cucharada de harina extra para los frutos rojos 1 cucharada de harina extra para los frutos rojos
  • 150 gr de mascarpone (para el glasé) 150 gr de mascarpone (para el glasé)
  • 80 gr de azúcar impalpable (para el glasé) 80 gr de azúcar impalpable (para el glasé)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el glasé) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el glasé)
  • 1 o 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para el glasé) 1 o 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para el glasé)
  • 100 gr de frutos rojos variados (para decorar) 100 gr de frutos rojos variados (para decorar)
Pasos
  • Prepará los frutos rojos: si utilizás frutos rojos congelados, no hace falta descongelarlos. Mezclalos suavemente con la cucharada de harina y reservá.
  • Batí los huevos: colocá los huevos y el azúcar en un bowl y batí durante 2 o 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y espumosa.
  • Incorporá los líquidos: agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
  • Sumá la harina: incorporá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente, sin batir de más.
  • Agregá los frutos rojos: incorporá los frutos rojos enharinados con movimientos suaves para distribuirlos por toda la masa.
  • Horneá: volcá la preparación en una budinera enmantecada y enharinada. Llevá a horno precalentado a 170 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar: retiralo del horno y esperá unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Dejá enfriar completamente antes de colocar el glasé.
  • Prepará el glasé: mezclá el mascarpone, el azúcar impalpable y la vainilla hasta obtener una crema lisa. Si queda demasiado espesa, agregá de a poco una o dos cucharadas de leche.
  • Decorá: cubrí la parte superior del budín frío con el glasé de mascarpone y, por encima del glasé, distribuí más frutos rojos para terminar la decoración.

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