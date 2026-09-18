Este budín tiene todo: frutos rojos, glasé cremoso y una pinta espectacular
La clave para un budín perfecto: la técnica para que los frutos rojos se integren a la masa y el toque final de un glasé cremoso.
El budín con frutos rojos y glasé de mascarpone es una de esas recetas que quedan tan lindas como deliciosas. La masa es tierna y húmeda, con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, mientras que el glasé de mascarpone aporta una cobertura cremosa y delicada. ¡Manos a la obra!
El secreto para que los frutos rojos queden bien distribuidos: está en pasarlos ligeramente por harina antes de incorporarlos a la masa. Así se evita que se vayan todos al fondo durante la cocción. Una vez frío, el budín se cubre con el glasé y se termina con más frutos rojos por encima para darle un toque fresco y colorido.
FICHA
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 120 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 gr de harina leudante
- 200 gr de frutos rojos frescos o congelados
- 1 cucharada de harina extra para los frutos rojos
- 150 gr de mascarpone (para el glasé)
- 80 gr de azúcar impalpable (para el glasé)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el glasé)
- 1 o 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para el glasé)
- 100 gr de frutos rojos variados (para decorar)
- Prepará los frutos rojos: si utilizás frutos rojos congelados, no hace falta descongelarlos. Mezclalos suavemente con la cucharada de harina y reservá.
- Batí los huevos: colocá los huevos y el azúcar en un bowl y batí durante 2 o 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y espumosa.
- Incorporá los líquidos: agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
- Sumá la harina: incorporá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente, sin batir de más.
- Agregá los frutos rojos: incorporá los frutos rojos enharinados con movimientos suaves para distribuirlos por toda la masa.
- Horneá: volcá la preparación en una budinera enmantecada y enharinada. Llevá a horno precalentado a 170 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar: retiralo del horno y esperá unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Dejá enfriar completamente antes de colocar el glasé.
- Prepará el glasé: mezclá el mascarpone, el azúcar impalpable y la vainilla hasta obtener una crema lisa. Si queda demasiado espesa, agregá de a poco una o dos cucharadas de leche.
- Decorá: cubrí la parte superior del budín frío con el glasé de mascarpone y, por encima del glasé, distribuí más frutos rojos para terminar la decoración.