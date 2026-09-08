Pan de leche con crema pastelera: la receta ideal para una tarde de mates
Esta receta de pan de leche con crema pastelera es ideal para disfrutarlo con unos mates, café o té. Con pasos sencillos y secretos revelados lograrás lucirte.
El pan de leche con crema pastelera es una de esas recetas que conquistan con su miga tierna, su aroma suave y un relleno bien cremoso. Es ideal para la merienda, acompañado de mate, café o té, y combina una masa esponjosa con el sabor clásico de la crema pastelera. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el pan de leche quede liviano y delicioso: amasar bien y respetar el tiempo de levado, ya que esto permite que la masa desarrolle una miga aireada y suave.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos y 1 hora 30 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
2 horas y 15 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 500 gr de harina 0000 (para la masa)
- 250 ml de leche tibia (para la masa)
- 80 gr de azúcar (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 50 gr de manteca blanda (para la masa)
- 10 gr de levadura seca (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- ½ cucharadita de sal (para la masa)
- 250 ml de leche (para la crema pastelera)
- 2 yemas (para la crema pastelera)
- 60 gr de azúcar (para la crema pastelera)
- 20 gr de fécula de maíz (para la crema pastelera)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la crema pastelera)
- 1 huevo batido (para pintar)
Pasos
- Mezclá la leche tibia con la levadura y una cucharadita del azúcar. Dejá reposar durante 10 minutos.
- En un bowl, colocá la harina, el azúcar restante y la sal. Agregá el huevo, la vainilla y la mezcla de levadura.
- Amasá hasta integrar y sumá la manteca blanda. Continuá amasando durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
- Tapá y dejá levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Mientras tanto, prepará la crema pastelera. Calentá la leche. En otro recipiente, mezclá las yemas, el azúcar y la fécula de maíz. Incorporá la leche caliente de a poco y llevá todo nuevamente a la olla.
- Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que espese. Agregá la vainilla, cubrí con film en contacto y dejá enfriar.
- Dividí la masa en 10 porciones. Formá bollitos y colocá una porción de crema pastelera en el centro de cada uno. Cerrá bien y ubicá los panes en una placa enmantecada.
- Dejá levar nuevamente durante 30 minutos.
- El gran secreto de esta receta es respetar los dos levados y cerrar bien cada pan para que la crema no se escape durante la cocción.
- Pintá con huevo batido y horneá a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
- Dejá enfriar antes de servir.