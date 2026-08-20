Pan de pasas y nueces en sartén: receta en cinco pasos para que no prendas el horno
Prepara un pan de pasas y nueces en sartén, una receta casera y esponjosa, ideal para cuando no querés prender el horno.
El pan de pasas y nueces en sartén es una de esas recetas caseras ideales para preparar cuando no querés prender el horno. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, queda tierno por dentro, ligeramente dorado por fuera y con el toque dulce de las pasas y el crocante de las nueces. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que se cocine parejo y quede bien esponjoso: hacerlo a fuego mínimo y con la sartén tapada. El calor queda atrapado y permite que el pan se cocine lentamente sin quemarse por fuera.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos y 45 minutos de levado
Tiempo total de preparación
1 hora 20 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería casera
Ingredientes
- 250 gr de harina 000
- 5 gr de levadura seca
- 150 ml de leche tibia
- 30 gr de azúcar
- 50 gr de pasas de uva
- 50 gr de nueces picadas
Pasos
- Mezclá la harina, la levadura, el azúcar y la leche tibia hasta formar una masa suave. Incorporá las pasas y las nueces y amasá apenas para distribuirlas.
- Tapá y dejá levar durante 45 minutos, hasta que la masa aumente su volumen.
- Formá un bollo y colocálo en una sartén antiadherente apenas aceitada. Tapá y dejá reposar otros 10 minutos.
- El gran secreto de esta receta es cocinar el pan a fuego mínimo y con la sartén siempre tapada. Cociná durante aproximadamente 12 minutos por lado, hasta que esté dorado y completamente cocido.
- Dejá entibiar antes de cortar y servir.