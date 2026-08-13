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Pan de papa sin horno: en air fryer en pocos pasos y sin dificultades

Sorprende la sencillez de esta receta de pan de papa en air fryer, ideal para acompañar comidas o disfrutar de sándwiches caseros.

Candela Spann

&nbsp;Pan de papa: una receta para que lo disfrute solo o con el relleno que más te guste

 Pan de papa: una receta para que lo disfrute solo o con el relleno que más te guste

Imagen creada por IA - MDZ

El pan de papa en air fryer es una de esas recetas caseras que sorprenden por lo fácil que resulta prepararlo. Queda dorado por fuera, súper tierno por dentro y con una miga suave gracias a la papa. Es ideal para acompañar comidas, preparar sándwiches o disfrutar recién hecho con unos buenos mates. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que el pan quede bien esponjoso: es usar la papa hecha puré y completamente fría antes de incorporarla a la masa. Así evitás sumar humedad excesiva y conseguís una masa más fácil de trabajar y una miga mucho más liviana.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 1 hora de levado
Tiempo total de preparación
1 hora 35 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Panadería casera

Ingredientes

  • 250 gr de papa cocida 250 gr de papa cocida
  • 300 gr de harina 000 300 gr de harina 000
  • 7 gr de levadura seca 7 gr de levadura seca
  • 1 huevo 1 huevo
  • 40 ml de leche tibia 40 ml de leche tibia
  • 30 gr de manteca derretida 30 gr de manteca derretida
  • 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
Pasos
  • Cociná la papa, hacé un puré bien liso y dejalo enfriar completamente.
  • Mezclá la leche tibia, la levadura y el azúcar. Dejá reposar durante 5 a 10 minutos.
  • En un bowl colocá el puré de papa, el huevo, la manteca y la mezcla de levadura.
  • Incorporá de a poco la harina y la sal. Amasá durante unos 8 minutos, hasta obtener una masa suave y apenas pegajosa.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar el puré de papa completamente frío. De esta manera la masa conserva una buena estructura y los pancitos quedan mucho más tiernos y esponjosos.
  • Cubrí la masa y dejala levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
  • Dividí la masa en 8 porciones, formá bollitos y acomodalos en la canasta de la air fryer dejando espacio entre ellos. Dejá reposar otros 15 minutos.
  • Cociná a 170 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados por fuera.
  • Dejá entibiar unos minutos antes de servir.

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