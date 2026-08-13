Pan de papa sin horno: en air fryer en pocos pasos y sin dificultades
Sorprende la sencillez de esta receta de pan de papa en air fryer, ideal para acompañar comidas o disfrutar de sándwiches caseros.
El pan de papa en air fryer es una de esas recetas caseras que sorprenden por lo fácil que resulta prepararlo. Queda dorado por fuera, súper tierno por dentro y con una miga suave gracias a la papa. Es ideal para acompañar comidas, preparar sándwiches o disfrutar recién hecho con unos buenos mates. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el pan quede bien esponjoso: es usar la papa hecha puré y completamente fría antes de incorporarla a la masa. Así evitás sumar humedad excesiva y conseguís una masa más fácil de trabajar y una miga mucho más liviana.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 1 hora de levado
Tiempo total de preparación
1 hora 35 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Panadería casera
Ingredientes
- 250 gr de papa cocida
- 300 gr de harina 000
- 7 gr de levadura seca
- 1 huevo
- 40 ml de leche tibia
- 30 gr de manteca derretida
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
Pasos
- Cociná la papa, hacé un puré bien liso y dejalo enfriar completamente.
- Mezclá la leche tibia, la levadura y el azúcar. Dejá reposar durante 5 a 10 minutos.
- En un bowl colocá el puré de papa, el huevo, la manteca y la mezcla de levadura.
- Incorporá de a poco la harina y la sal. Amasá durante unos 8 minutos, hasta obtener una masa suave y apenas pegajosa.
- El gran secreto de esta receta es utilizar el puré de papa completamente frío. De esta manera la masa conserva una buena estructura y los pancitos quedan mucho más tiernos y esponjosos.
- Cubrí la masa y dejala levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Dividí la masa en 8 porciones, formá bollitos y acomodalos en la canasta de la air fryer dejando espacio entre ellos. Dejá reposar otros 15 minutos.
- Cociná a 170 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados por fuera.
- Dejá entibiar unos minutos antes de servir.