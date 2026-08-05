Pan de queso con harina de almendras: la receta baja en carbohidratos que amarás
Descubrí la receta de pan de queso con harina de almendras, una alternativa saludable, fácil de preparar y bajo en carbohidratos.
El pan de queso con harina de almendras es una de esas recetas ideales para quienes buscan una opción baja en carbohidratos, sin harinas tradicionales y muy fácil de preparar. Queda dorado por fuera, tierno por dentro y con un intenso sabor a queso. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que este pan quede mucho más esponjoso: dejá reposar la masa durante 10 minutos antes de llevarla al horno. La harina de almendras absorbe mejor la humedad y el resultado es un pan más aireado y con una mejor textura.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 200 gr de harina de almendras
- 200 gr de mozzarella rallada
- 2 huevos
- 40 gr de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de queso crema
- 1 pizca de sal
Pasos
- Colocá la harina de almendras, la mozzarella, el queso parmesano, el polvo para hornear y la sal en un bowl.
- Agregá los huevos y el queso crema, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
- El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa durante 10 minutos. Así la harina de almendras absorbe la humedad y el pan adquiere una textura mucho más esponjosa.
- Formá un pan redondo o pequeños pancitos y acomodalos sobre una placa cubierta con papel manteca.
- Horneá a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el pan esté bien dorado.
- Dejá entibiar unos minutos antes de cortar y servir.