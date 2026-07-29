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¿Cansado de desayunar lo mismo? Este pan de yogur sin horno en sartén es para vos

Con pocos ingredientes y sin horno, esta receta de pan de yogur en sartén se convierte en la solución ideal para desayunos o meriendas esponjosas y rápidas.

Candela Spann

Disfrutá un pan de yogur sin horno hecho en sartén con una receta que te encantará

Disfrutá un pan de yogur sin horno hecho en sartén con una receta que te encantará

Imagen creada por IA - MDZ

El pan de yogur sin horno en sartén es una de esas recetas rápidas que siempre conviene tener a mano. Con pocos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, obtenés un pan tierno, esponjoso y perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o cualquier comida. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un truco que marca la diferencia: una vez preparada la masa, dejala reposar entre 15 y 20 minutos antes de cocinarla. Ese descanso permite que la harina se hidrate por completo y que el polvo de hornear comience a actuar, logrando un pan mucho más alto y aireado.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
50 minutos
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería casera

Ingredientes

  • 250 gr de yogur natural 250 gr de yogur natural
  • 300 gr de harina leudante 300 gr de harina leudante
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
Pasos
  • Colocá el yogur, el aceite y la sal en un bowl y mezclá hasta integrar.
  • Incorporá la harina leudante junto con el polvo para hornear y mezclá hasta formar una masa suave.
  • Amasá durante 2 o 3 minutos hasta obtener una preparación lisa.
  • El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa 20 minutos antes de cocinarla. Este paso mejora notablemente la textura y ayuda a que el pan quede mucho más esponjoso.
  • Formá un disco del tamaño de la sartén.
  • Cociná en una sartén antiadherente con tapa, a fuego mínimo, durante 10 minutos por lado, hasta que esté bien cocido y dorado.
  • Retirá del fuego, dejá entibiar unos minutos y serví.

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