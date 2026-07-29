¿Cansado de desayunar lo mismo? Este pan de yogur sin horno en sartén es para vos
Con pocos ingredientes y sin horno, esta receta de pan de yogur en sartén se convierte en la solución ideal para desayunos o meriendas esponjosas y rápidas.
El pan de yogur sin horno en sartén es una de esas recetas rápidas que siempre conviene tener a mano. Con pocos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, obtenés un pan tierno, esponjoso y perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o cualquier comida. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un truco que marca la diferencia: una vez preparada la masa, dejala reposar entre 15 y 20 minutos antes de cocinarla. Ese descanso permite que la harina se hidrate por completo y que el polvo de hornear comience a actuar, logrando un pan mucho más alto y aireado.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
50 minutos
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería casera
Ingredientes
- 250 gr de yogur natural
- 300 gr de harina leudante
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
Pasos
- Colocá el yogur, el aceite y la sal en un bowl y mezclá hasta integrar.
- Incorporá la harina leudante junto con el polvo para hornear y mezclá hasta formar una masa suave.
- Amasá durante 2 o 3 minutos hasta obtener una preparación lisa.
- El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa 20 minutos antes de cocinarla. Este paso mejora notablemente la textura y ayuda a que el pan quede mucho más esponjoso.
- Formá un disco del tamaño de la sartén.
- Cociná en una sartén antiadherente con tapa, a fuego mínimo, durante 10 minutos por lado, hasta que esté bien cocido y dorado.
- Retirá del fuego, dejá entibiar unos minutos y serví.