¡Pan de peras sin horno!: una receta súper práctica que tenés que probar
Descubre cómo preparar un delicioso pan de peras casero en sartén, una receta de cocina práctica sin necesidad de horno.
El pan de peras en sartén es una de esas recetas perfectas para preparar un budín casero sin necesidad de prender el horno. Queda húmedo, esponjoso y con el dulzor natural de las peras, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o un buen mate. ¡Manos a la obra!
En la cocina existe un secreto para que este pan quede increíble: cocinar las peras unos minutos con manteca y un poco de azúcar antes de incorporarlas a la masa. De esta manera se caramelizan ligeramente, intensifican su sabor y mantienen una textura tierna durante toda la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
35 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 2 peras maduras
- 2 huevos
- 100 gr de azúcar
- 80 ml de aceite
- 200 gr de harina leudante
- 30 ml de leche
- 20 gr de manteca
- 1 cucharada de azúcar extra para caramelizar las peras
- Canela a gusto (opcional)
Pasos
- Pelá y cortá las peras en cubos. Cocinalas en una sartén con la manteca y la cucharada de azúcar durante 3 a 4 minutos, hasta que comiencen a caramelizarse. Dejá entibiar.
- Batí los huevos con el azúcar, agregá el aceite, la vainilla y la leche.
- Incorporá la harina leudante y mezclá hasta obtener una preparación homogénea. Sumá las peras caramelizadas y mezclá suavemente.
- Verté la preparación en una sartén antiadherente previamente enmantecada.
- Cociná con la tapa puesta, a fuego mínimo, durante 35 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
- Dejá reposar unos minutos antes de desmoldar y servir.