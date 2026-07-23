Focaccia sin horno: probá esta receta y preparala en una sartén
Olvidate del horno y prepará esta focaccia en sartén: una receta práctica que garantiza una base crujiente y una miga aireada, ideal para cualquier momento.
La focaccia cocida en sartén es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil, rápida y deliciosa que resulta. Con una miga aireada, una base dorada y una cubierta aromática, es perfecta para disfrutar recién hecha sin necesidad de prender el horno. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera existe un truco que hace toda la diferencia: cociná la focaccia siempre a fuego mínimo y con la sartén tapada. De esta manera, la masa se cocina de forma pareja, conserva toda su humedad y logra una textura esponjosa con una base perfectamente dorada.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 45 minutos (incluyendo el leudado)
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería italiana
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 320 ml de agua tibia
- 10 gr de levadura seca (o 30 g de levadura fresca)
- 40 ml de aceite de oliva
- 10 gr de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 3 cucharadas de aceite de oliva (para la cubierta)
- 1 cucharadita de sal gruesa (para la cubierta)
- 1 cucharada de romero fresco o seco (para la cubierta)
Pasos
- Mezclá el agua tibia, el azúcar y la levadura. Dejá reposar durante 10 minutos hasta que espume.
- En un bowl colocá la harina, agregá la sal, el aceite de oliva y la mezcla de levadura.
- Amasá durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y elástica.
- Cubrí el bowl y dejá leudar durante 1 hora, o hasta que la masa duplique su tamaño.
- Aceitá generosamente una sartén antiadherente de aproximadamente 28 cm de diámetro.
- Colocá la masa dentro de la sartén y estirala suavemente con las manos hasta cubrir toda la base.
- Hacé los clásicos hoyitos con la punta de los dedos y distribuí por encima el aceite de oliva, la sal gruesa y el romero
- Dejá reposar nuevamente 15 a 20 minutos dentro de la sartén.
- El gran secreto: cociná la focaccia siempre con la sartén tapada y a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos. Así el calor circula como si fuera un horno, permitiendo
- Si deseás una superficie más dorada, podés darla vuelta cuidadosamente durante los últimos 3 a 5 minutos de cocción.