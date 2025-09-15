Receta de focaccia: pan italiano con tomates cherry, aceite de oliva y hierbas
Aprendé cómo hacer una focaccia perfecta con esta receta paso a paso con romero fresco y tomates cherry.
La focaccia no es un simple pan plano, sino una preparación que logra ser a la vez sofisticada y versátil, porque se puede servir como entrada, como base de un buen sandwich o como acompañamiento de un vino fresco al atardecer. En esta receta, la clave está en darle un toque mediterráneo con tomates confitados caseros, aceitunas negras y unas ramas de romero que van a perfumar cada bocado.
Ingredientes:
500 g de harina 0000
10 g de sal
10 g de azúcar
7 g de levadura seca (o 20 g de fresca)
350 ml de agua tibia
50 ml de aceite de oliva extra virgen
200 g de tomates cherry
1 cda de azúcar extra para los tomates
Aceitunas negras sin carozo (cantidad a gusto)
Ramitas de romero fresco
Sal gruesa para terminar
Paso a paso de la receta:
Preparar la masa: en un bol grande mezclá la harina, la sal y el azúcar. En otro recipiente disolvé la levadura en el agua tibia y dejala reposar 5 minutos. Incorporá a la harina junto con el aceite de oliva y mezclá hasta obtener una masa pegajosa. Amasá brevemente, solo hasta unir, y dejá descansar 15 minutos.
Primer levado: tapá el bol con film o un repasador húmedo y dejá leudar 1 hora, hasta que la masa duplique su volumen.
Tomates confitados: mientras la masa descansa, cortá los tomates cherry a la mitad, disponelos en una placa con un hilo de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Llevá al horno bajo (120 °C) durante 1 hora y media, hasta que estén tiernos y dulces.
Formar la focaccia: una vez levada la masa, volcala sobre una placa aceitada. Estirá con las manos hasta cubrir la superficie, presionando suavemente con las yemas de los dedos para generar pequeños hoyuelos.
Decorar y segundo levado: colocá por encima los tomates confitados, las aceitunas y el romero. Rociá con un poco más de aceite de oliva. Dejá reposar 30 minutos.
Horneado: llevá la focaccia al horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente.
Servir: dejá entibiar y espolvoreá con sal gruesa antes de cortar en trozos generosos. ¡Y listo!