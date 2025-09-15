Receta de focaccia: pan italiano con tomates cherry, aceite de oliva y hierbas

Preparar la masa: en un bol grande mezclá la harina, la sal y el azúcar. En otro recipiente disolvé la levadura en el agua tibia y dejala reposar 5 minutos. Incorporá a la harina junto con el aceite de oliva y mezclá hasta obtener una masa pegajosa. Amasá brevemente, solo hasta unir, y dejá descansar 15 minutos.

Primer levado: tapá el bol con film o un repasador húmedo y dejá leudar 1 hora, hasta que la masa duplique su volumen.

Tomates confitados: mientras la masa descansa, cortá los tomates cherry a la mitad, disponelos en una placa con un hilo de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Llevá al horno bajo (120 °C) durante 1 hora y media, hasta que estén tiernos y dulces.

Formar la focaccia: una vez levada la masa, volcala sobre una placa aceitada. Estirá con las manos hasta cubrir la superficie, presionando suavemente con las yemas de los dedos para generar pequeños hoyuelos.

Decorar y segundo levado: colocá por encima los tomates confitados, las aceitunas y el romero. Rociá con un poco más de aceite de oliva. Dejá reposar 30 minutos.

Horneado: llevá la focaccia al horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente.