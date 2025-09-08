Pan francés esponjoso y dorado: la receta que vas a repetir siempre.

Esta receta de pan francés casero es ideal para quienes disfrutan del pan fresco, artesanal y con un aroma irresistible. Con su corteza crujiente y su miga suave y esponjosa, se convierte en la opción perfecta para acompañar desayunos, meriendas o comidas principales.

El pan francés, es un clásico de la panadería internacional. Su origen se remonta a Francia, donde este pan se convirtió en símbolo cultural y culinario gracias a su forma y su característica corteza dorada. Prepararlo en casa no solo garantiza frescura, sino que también permite vivir la experiencia de amasar, dar forma y hornear un pan desde cero. Aunque requiere paciencia y respetar los tiempos de levado, el proceso no es complicado y el resultado es gratificante. El secreto está en usar ingredientes de calidad y amasar lo suficiente para desarrollar el gluten, lo que dará como resultado una textura ligera y aireada. Además, hacer pan francés en casa permite adaptarlo a los gustos personales, ya sea en tamaño, forma o incluso agregando semillas como sésamo o amapola en la corteza para un toque distinto. Hornear pan francés no es solo preparar un alimento: es un ritual que llena la cocina de aromas, aporta calidez al hogar y ofrece una satisfacción única al disfrutar del primer bocado.

Con corteza crujiente y su miga suave este pan francés es sorprendente. En Argentina y otros países de Latinoamérica, la receta del pan francés se adaptó y hoy se vende en panaderías con diferentes nombres. Shutterstock

Ingredientes Harina de trigo (500 g), agua tibia (300 ml), levadura seca (7 g), azúcar (1 cucharadita), sal (10 g), aceite de oliva (1 cucharada).

Paso a paso para preparar pan francés En un bol pequeño, disuelve la levadura seca y el azúcar en 100 ml de agua tibia. Deja reposar 10 minutos hasta que forme una espuma ligera. En un bol grande, coloca la harina y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la mezcla de levadura, el resto del agua tibia y el aceite de oliva. Mezcla con una cuchara de madera hasta integrar los ingredientes y luego comienza a amasar sobre una superficie enharinada. Amasa durante 10-15 minutos hasta que la masa esté suave, elástica y no se pegue a las manos. Si es necesario, añade un poco más de harina. Forma una bola con la masa, colócala en un bol engrasado y cúbrela con un paño limpio. Deja reposar en un lugar cálido durante 1-2 horas, hasta que duplique su tamaño. Una vez levado, desgasifica la masa suavemente presionando con las manos y divídela en dos o tres partes, según el tamaño de panes que desees. Da forma alargada a cada porción, similar a una baguette, y colócalas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Cubre con un paño y deja reposar 30 minutos más para un segundo levado. Precalienta el horno a 220 °C. Antes de hornear, haz cortes diagonales en la superficie de los panes con un cuchillo afilado para darles el aspecto clásico. Hornea durante 20-25 minutos o hasta que los panes estén dorados y al golpear la base suenen huecos. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla antes de cortar y servir.