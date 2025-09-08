¿Todavía no probaste la receta de mermelada de peras sin cocción?: más fácil y deliciosa,
Prepara la receta de mermelada de peras sin cocción, fresca y casera, perfecta para desayunos, meriendas o postres rápidos.
Esta receta de mermelada de peras sin cocción es ideal para quienes buscan una preparación rápida, fresca y natural. Con ingredientes sencillos y sin necesidad de cocinar, puedes lograr un resultado delicioso y nutritivo, perfecto para untar en pan, galletas o acompañar postres.
La mermelada de peras sin cocción conserva todo el sabor fresco de la fruta, ofreciendo una textura suave y jugosa que se diferencia de las mermeladas tradicionales que requieren cocción prolongada. Al no someter la fruta al calor, se mantienen mejor sus nutrientes, vitaminas y aromas naturales, haciendo que este dulce sea más saludable y ligero. Además, es una preparación muy versátil: se puede consumir al instante o conservar en frascos en la nevera por varios días. Esta preparación también permite personalizar el sabor con la adición de limón, jengibre, canela o incluso un toque de miel o azúcar según el gusto de cada persona. La mermelada de peras sin cocción es perfecta para desayunos, meriendas, postres o como acompañante de quesos y panes artesanales. Su preparación sencilla y rápida la convierte en una excelente opción para quienes desean disfrutar de un dulce casero sin complicaciones ni largas esperas.
Ingredientes
Peras maduras (500 g), jugo de limón (1-2 cucharadas), azúcar o miel (al gusto, 100-150 g), canela en polvo (opcional), esencia de vainilla (opcional, ½ cucharadita).
Paso a paso para preparar mermelada de peras sin cocción
- Lava bien las peras, pélalas, quita el corazón y córtalas en cubos pequeños.
- Coloca los cubos de pera en un bol grande y añade el jugo de limón para evitar que se oxiden y mantener su color brillante.
- Añade azúcar o miel al gusto, mezclando bien para que se distribuya uniformemente por toda la fruta.
- Si deseas un toque aromático, incorpora una pizca de canela y la esencia de vainilla. Mezcla suavemente para integrar los sabores.
- Deja reposar la mezcla durante 20-30 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que el azúcar se disuelva y las peras suelten algo de jugo.
- Tritura las peras con un tenedor o con un procesador de alimentos hasta obtener la textura deseada: más rústica con trozos o más suave y cremosa.
- Prueba la mermelada y ajusta el dulzor si es necesario, añadiendo un poco más de azúcar o miel al gusto.
- Vierte la mermelada en frascos limpios y secos, cerrando herméticamente.
- Refrigera al menos 1 hora antes de consumir para que los sabores se integren y la mermelada tome consistencia.
De la cocina a tu mesa
Sirve sobre pan, galletas, yogur, quesos o como acompañamiento de postres para disfrutar de un sabor fresco y natural.
La mermelada de peras sin cocción es una receta sencilla, rápida y saludable que permite degustar el sabor natural de la fruta sin necesidad de hornear ni cocinar. Su textura suave y jugosa, combinada con el dulzor equilibrado de azúcar o miel, hace que sea ideal para todo tipo de preparaciones, desde desayunos y meriendas hasta acompañamientos de postres y quesos. Prepararla en casa garantiza frescura, control de los ingredientes y la posibilidad de personalizar el sabor con especias o esencia de vainilla según las preferencias personales. Además, es un excelente recurso para aprovechar peras maduras, evitando desperdicios y transformándolas en un dulce delicioso y nutritivo. Esta preparación demuestra que los postres y mermeladas pueden ser fáciles, saludables y sorprendentemente sabrosos. Con su color brillante y aroma natural, la mermelada de peras sin cocción se convierte en un imprescindible en la cocina casera, ideal para degustar en cualquier momento del día. ¡Y a disfrutar!