Pan brioche con chispas de chocolate: receta casera perfecta para desayunos y meriendas.

Esta receta de pan brioche con chispas de chocolate es ideal para quienes buscan un pan dulce, esponjoso y lleno de sabor. Con su textura suave y tierna y la explosión de chocolate en cada bocado, resulta perfecto para desayunos, meriendas o postres especiales.

El pan brioche es un clásico de la repostería francesa, reconocido por su miga ligera, aireada y delicada. Al añadir chispas de chocolate, se convierte en una versión irresistible que combina la suavidad del brioche con el dulzor del chocolate, creando un pan que encanta tanto a adultos como a niños. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y la cantidad de azúcar y chocolate, logrando un resultado más fresco y saludable que los productos comerciales. Aunque puede parecer un proceso laborioso, el secreto está en respetar los tiempos de levado y en amasar adecuadamente para desarrollar el gluten, logrando una masa elástica que luego se transforma en un brioche dorado y tierno. Este pan también se puede personalizar agregando nueces, esencia de vainilla o un glaseado ligero al final, haciendo de cada preparación una experiencia única y deliciosa. La satisfacción de ver cómo la masa crece, se hornea y libera su aroma dulce en la cocina es uno de los mayores placeres de preparar pan casero.

Con una masa suave y sabor sin igual este pan brioche con chispas de chocolate causará sensación. La receta de pan brioche con chispas de chocolate combina la suavidad del brioche clásico con el dulce sabor del chocolate en cada bocado. Shutterstock

Ingredientes Harina de trigo (500 g), mantequilla a temperatura ambiente (80 g), azúcar (80 g), huevos grandes (3), levadura seca (10 g), leche tibia (120 ml), chispas de chocolate (100 g), sal (½ cucharadita).

Paso a paso para preparar pan brioche con chispas de chocolate En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro. Disuelve la levadura seca en la leche tibia y agrégala al hueco junto con los huevos. Mezcla hasta formar una masa pegajosa. Incorpora la mantequilla en trozos pequeños y amasa durante 10-15 minutos hasta que la masa sea suave, elástica y brillante. Agrega las chispas de chocolate y amasa ligeramente para distribuirlas uniformemente sin que se derritan. Cubre la masa con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 1-2 horas, hasta que duplique su tamaño. Tras el primer levado, desgasifica la masa suavemente y dale forma de pan o divide en porciones para hacer brioche individuales. Coloca la masa en un molde engrasado o sobre una bandeja con papel de hornear. Deja reposar 30 minutos más para un segundo levado. Precalienta el horno a 180 °C. Pincela la superficie con huevo batido para lograr un acabado dorado y brillante. Hornea durante 25-35 minutos, o hasta que el brioche esté dorado y al golpear ligeramente la base suene hueco. Retira del horno y deja enfriar unos minutos en el molde, luego coloca sobre una rejilla antes de servir.