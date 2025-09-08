Pan brioche con chispas de chocolate: receta casera perfecta para desayunos y meriendas.
Descubre la receta de pan brioche con chispas de chocolate, casero, tierno y esponjoso, perfecto para desayunos, meriendas o momentos especiales.
Esta receta de pan brioche con chispas de chocolate es ideal para quienes buscan un pan dulce, esponjoso y lleno de sabor. Con su textura suave y tierna y la explosión de chocolate en cada bocado, resulta perfecto para desayunos, meriendas o postres especiales.
El pan brioche es un clásico de la repostería francesa, reconocido por su miga ligera, aireada y delicada. Al añadir chispas de chocolate, se convierte en una versión irresistible que combina la suavidad del brioche con el dulzor del chocolate, creando un pan que encanta tanto a adultos como a niños. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y la cantidad de azúcar y chocolate, logrando un resultado más fresco y saludable que los productos comerciales. Aunque puede parecer un proceso laborioso, el secreto está en respetar los tiempos de levado y en amasar adecuadamente para desarrollar el gluten, logrando una masa elástica que luego se transforma en un brioche dorado y tierno. Este pan también se puede personalizar agregando nueces, esencia de vainilla o un glaseado ligero al final, haciendo de cada preparación una experiencia única y deliciosa. La satisfacción de ver cómo la masa crece, se hornea y libera su aroma dulce en la cocina es uno de los mayores placeres de preparar pan casero.
Ingredientes
Harina de trigo (500 g), mantequilla a temperatura ambiente (80 g), azúcar (80 g), huevos grandes (3), levadura seca (10 g), leche tibia (120 ml), chispas de chocolate (100 g), sal (½ cucharadita).
Paso a paso para preparar pan brioche con chispas de chocolate
- En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro.
- Disuelve la levadura seca en la leche tibia y agrégala al hueco junto con los huevos. Mezcla hasta formar una masa pegajosa.
- Incorpora la mantequilla en trozos pequeños y amasa durante 10-15 minutos hasta que la masa sea suave, elástica y brillante.
- Agrega las chispas de chocolate y amasa ligeramente para distribuirlas uniformemente sin que se derritan.
- Cubre la masa con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 1-2 horas, hasta que duplique su tamaño.
- Tras el primer levado, desgasifica la masa suavemente y dale forma de pan o divide en porciones para hacer brioche individuales.
- Coloca la masa en un molde engrasado o sobre una bandeja con papel de hornear. Deja reposar 30 minutos más para un segundo levado.
- Precalienta el horno a 180 °C. Pincela la superficie con huevo batido para lograr un acabado dorado y brillante.
- Hornea durante 25-35 minutos, o hasta que el brioche esté dorado y al golpear ligeramente la base suene hueco.
- Retira del horno y deja enfriar unos minutos en el molde, luego coloca sobre una rejilla antes de servir.
De la cocina a tu mesa
El pan brioche con chispas de chocolate es una receta que combina tradición, sabor y placer en cada bocado. Su miga esponjosa, aireada y delicada, junto con el dulce sabor del chocolate, lo convierte en un pan irresistible para cualquier momento del día. Prepararlo en casa permite degustar un producto fresco y personalizado, adaptando la cantidad de azúcar o chocolate según el gusto de quienes lo consumirán. Además, la experiencia de amasar, dejar levar y hornear la masa aporta una satisfacción única que solo la repostería casera puede ofrecer. También permite variaciones, como añadir nueces, esencia de vainilla o un ligero glaseado, ampliando su versatilidad. Servido recién hecho, el pan brioche con chispas de chocolate es ideal para compartir en desayunos, meriendas o postres, convirtiéndose en un clásico casero que sorprende por su sabor, aroma y textura. Es una preparación que demuestra que lo artesanal siempre tiene un toque especial, haciendo que cada bocado sea una experiencia deliciosa e inolvidable. ¡Y a disfrutar!