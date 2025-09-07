Sorprende con esta receta de empanadas de calabaza: ideales para compartir en familia.
La receta de empanadas de calabaza combina tradición y sabor en un bocado irresistible, ideal para cualquier ocasión.
Esta receta de empanadas de calabaza es una preparación casera, versátil y deliciosa que se adapta a diferentes gustos. Se pueden elaborar en versión dulce o salada, lo que las convierte en un plato ideal tanto para postres como para comidas principales. Además, son fáciles de preparar y resultan perfectas para compartir en familia.
Las empanadas de calabaza tienen un lugar especial en la gastronomía de varios países de Latinoamérica y España. La calabaza es un ingrediente noble y nutritivo, rico en fibra, vitaminas y minerales, que aporta un sabor suave y dulzón. Gracias a su textura cremosa, se convierte en un relleno perfecto para diferentes preparaciones, entre ellas las empanadas. Lo interesante es que permite jugar con variaciones: en la versión dulce se puede añadir azúcar, canela y ralladura de limón, mientras que en la versión salada se pueden sumar queso, cebolla rehogada o especias como comino y nuez moscada. Prepararlas en casa no solo asegura un sabor fresco y auténtico, sino que también brinda la posibilidad de personalizar los rellenos según las preferencias de cada comensal. Además, las empanadas de calabaza pueden cocinarse al horno o fritas, ofreciendo opciones más livianas o más crujientes según la ocasión. Su aroma y su color dorado al salir del horno hacen de este plato un verdadero deleite que, sin duda, conquista paladares y se transforma en una tradición en la mesa familiar.
Te Podría Interesar
Ingredientes
Masa para empanadas, calabaza cocida y hecha puré, azúcar o sal (según versión elegida), canela en polvo, queso rallado, cebolla rehogada, nuez moscada, aceite o manteca, huevo para pincelar, harina para trabajar la masa.
Paso a paso para preparar empanadas de calabaza
- Pela la calabaza, córtala en trozos y cocínala al vapor o hervida hasta que esté bien tierna. Escúrrela bien y aplástala con un tenedor o pisa papas hasta obtener un puré suave y sin grumos.
- Si quieres una versión dulce, agrega al puré de calabaza azúcar, un poco de canela en polvo y ralladura de limón. Mezcla bien hasta que los sabores se integren.
- Para la versión salada, añade al puré sal, queso rallado a gusto, cebolla rehogada en manteca y un toque de nuez moscada. Combina todo hasta lograr un relleno cremoso y aromático.
- Coloca las tapas de empanada sobre una superficie enharinada y distribuye en el centro una cucharada generosa del relleno de calabaza.
- Humedece los bordes de la masa con un poco de agua y dóblala formando una media luna. Presiona con un tenedor o realiza un repulgue clásico para sellar bien las empanadas.
- Si prefieres cocinarlas al horno, colócalas sobre una bandeja enmantecada o cubierta con papel de hornear. Pincela la superficie con huevo batido para que queden doradas y brillantes.
- Hornea a 180 °C durante 20-25 minutos o hasta que la masa esté cocida y dorada.
- En caso de querer una versión frita, calienta abundante aceite en una sartén y fríe las empanadas hasta que queden doradas por ambos lados. Retira sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
De la cocina a tu mesa
Deja enfriar unos minutos antes de servir, ya que el relleno conserva el calor por dentro y puede quemar al primer bocado.
Sirve las empanadas de calabaza solas o acompañadas con salsas, dependiendo de si elegiste la variante dulce o salada.
Las empanadas de calabaza son una de esas recetas que combinan tradición, sencillez y versatilidad en un mismo plato. Su relleno suave y cremoso hace que resulten irresistibles tanto en la versión dulce como en la salada, lo que las convierte en una opción ideal para toda ocasión. Son perfectas para compartir en reuniones familiares, meriendas, picnics o incluso como entrada en comidas más elaboradas. Otra ventaja es que puedes adaptarla fácilmente: hacerlas más dulces con miel, pasas o canela, o más contundentes con queso, especias y hierbas frescas. Además, al elegir entre horno o fritura, puedes ajustarlas a tu preferencia por un resultado más liviano o más crujiente. Prepararlas en casa asegura ingredientes frescos y el placer de un sabor auténtico que siempre invita a repetir. ¡Y a disfrutar!