Sorprende con esta receta de empanadas de calabaza: ideales para compartir en familia.

Esta receta de empanadas de calabaza es una preparación casera, versátil y deliciosa que se adapta a diferentes gustos. Se pueden elaborar en versión dulce o salada, lo que las convierte en un plato ideal tanto para postres como para comidas principales. Además, son fáciles de preparar y resultan perfectas para compartir en familia.

Las empanadas de calabaza tienen un lugar especial en la gastronomía de varios países de Latinoamérica y España. La calabaza es un ingrediente noble y nutritivo , rico en fibra, vitaminas y minerales, que aporta un sabor suave y dulzón. Gracias a su textura cremosa, se convierte en un relleno perfecto para diferentes preparaciones, entre ellas las empanadas . Lo interesante es que permite jugar con variaciones: en la versión dulce se puede añadir azúcar , canela y ralladura de limón , mientras que en la versión salada se pueden sumar queso , cebolla rehogada o especias como comino y nuez moscada . Prepararlas en casa no solo asegura un sabor fresco y auténtico, sino que también brinda la posibilidad de personalizar los rellenos según las preferencias de cada comensal. Además, las empanadas de calabaza pueden cocinarse al horno o fritas, ofreciendo opciones más livianas o más crujientes según la ocasión. Su aroma y su color dorado al salir del horno hacen de este plato un verdadero deleite que, sin duda, conquista paladares y se transforma en una tradición en la mesa familiar.

En muchas regiones, la receta de empanadas de calabaza se prepara en otoño, aprovechando la cosecha fresca de este vegetal.

Masa para empanadas, calabaza cocida y hecha puré, azúcar o sal (según versión elegida), canela en polvo, queso rallado, cebolla rehogada, nuez moscada, aceite o manteca, huevo para pincelar, harina para trabajar la masa.

Puedes preparar estas empanadas dulces u saladas. La receta de empanadas de calabaza se ha transmitido de generación en generación como un plato tradicional y nutritivo. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Deja enfriar unos minutos antes de servir, ya que el relleno conserva el calor por dentro y puede quemar al primer bocado.

Sirve las empanadas de calabaza solas o acompañadas con salsas, dependiendo de si elegiste la variante dulce o salada.

Las empanadas de calabaza son una de esas recetas que combinan tradición, sencillez y versatilidad en un mismo plato. Su relleno suave y cremoso hace que resulten irresistibles tanto en la versión dulce como en la salada, lo que las convierte en una opción ideal para toda ocasión. Son perfectas para compartir en reuniones familiares, meriendas, picnics o incluso como entrada en comidas más elaboradas. Otra ventaja es que puedes adaptarla fácilmente: hacerlas más dulces con miel, pasas o canela, o más contundentes con queso, especias y hierbas frescas. Además, al elegir entre horno o fritura, puedes ajustarlas a tu preferencia por un resultado más liviano o más crujiente. Prepararlas en casa asegura ingredientes frescos y el placer de un sabor auténtico que siempre invita a repetir. ¡Y a disfrutar!