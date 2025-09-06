Cómo preparar la mejor receta de empanadas árabes fatay en casa.

Esta receta de empanadas árabes fatay te permitirá disfrutar de un plato lleno de historia, tradición y sabor inconfundible. Con masa suave y relleno jugoso de carne bien condimentada, son ideales para compartir en familia o con amigos en cualquier ocasión especial.

Las empanadas árabes , también conocidas como fatay , forman parte de la cocina de Medio Oriente que se extendió a diferentes países gracias a la migración. Se caracterizan por su forma triangular, su relleno sabroso de carne vacuna , cebolla , tomate y limón , y el uso de especias que las hacen únicas. Lo especial de este plato es que combina ingredientes simples con técnicas tradicionales, lo que resulta en una comida que conquista por su aroma, jugosidad y textura.

Prepararlas en casa no solo te permitirá disfrutar de un sabor auténtico, sino también adaptarlas a tu gusto personal. Puedes ajustar las especias , elegir carne magra o un corte más jugoso, e incluso variar la masa con versiones caseras o compradas . Lo importante es mantener la esencia: una masa tierna que encierre un relleno bien sazonado, jugoso y con ese toque ácido que le da el limón . Esta preparación es más sencilla de lo que parece, y al seguir los pasos detallados lograrás unas empanadas árabes perfectas para sorprender y deleitar.

La receta de empanadas árabes fatay llegó a América Latina con la inmigración del Medio Oriente a principios del siglo XX.

Paso a paso para que prepares empanadas árabes fatay

En un bol grande coloca la harina con la sal y el azúcar. Agrega la levadura previamente disuelta en un poco de agua tibia y mezcla. Añade el aceite y el resto del agua poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y elástica. Cubre con un paño limpio y deja reposar aproximadamente una hora, hasta que duplique su volumen. Mientras la masa reposa, coloca la carne picada en un recipiente hondo. Agrega la cebolla picada fina y el tomate en cubos pequeños. Incorpora el jugo de limón, el perejil fresco picado y condimenta con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido si deseas un toque picante. Mezcla bien todos los ingredientes hasta lograr un relleno homogéneo y jugoso. Cuando la masa haya levado, divídela en pequeñas porciones y estíralas con un palo de amasar hasta formar discos de aproximadamente 12 cm de diámetro. Si prefieres, también puedes utilizar masa para empanadas comprada, aunque la versión casera aporta un sabor más auténtico. Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco. Dobla los bordes en tres pliegues para formar un triángulo, dejando el centro abierto para que se vea el relleno. Presiona bien las uniones para evitar que se abran durante la cocción. Acomoda las empanadas en una bandeja engrasada o cubierta con papel manteca. Hornea en horno precalentado a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que la masa esté cocida y ligeramente dorada, mientras el relleno mantiene su jugosidad.

Listas para disfrutarlas una a una. La receta original incluye limón para aportar acidez y jugosidad, un sello distintivo de estas empanadas. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Puedes acompañarlas con rodajas de limón extra o con una ensalada fresca para equilibrar los sabores.

Las empanadas árabes fatay son un claro ejemplo de cómo la cocina puede transmitir cultura, identidad y tradición a través de sus sabores. Prepararlas en casa te conecta con una herencia gastronómica que se comparte en mesas familiares desde hace generaciones. Su relleno jugoso, equilibrado entre lo ácido, lo especiado y lo fresco, convierte a estas empanadas en un plato versátil que puede disfrutarse como entrada, plato principal o incluso en reuniones informales. Además, el proceso de elaboración de la masa y el armado en forma triangular hacen que la preparación sea tan entretenida como gratificante. Conservarlas es sencillo: puedes guardarlas en la heladera y recalentarlas en horno para mantener su textura, o incluso congelarlas antes de hornear para tener siempre a mano un bocado delicioso. ¡Y a disfrutar!