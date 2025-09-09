Presenta:

Estilo

|

Receta

Receta para hacer un bizcocho de mandarina y almendras húmedo y perfumado

Descubrí el paso a paso de una receta fácil, mediterránea y diferente a los clásicos bizcochuelos. ¡Probalo!

MDZ Estilo

Mandarina y almendras para un sabor único.

Mandarina y almendras para un sabor único.

Entre los bizcochos caseros, el de mandarina se hace con la fruta entera, sin necesidad de pelar ni exprimir, lo que le da una humedad y un perfume intensísimo. En esta versión se le suma almendra molida a la masa, para darle textura, suavidad y un sabor más profundo. El resultado de la receta es un bizcocho fragante y muy tierno, que no necesita más que un poco de azúcar impalpable por encima para ser perfecto.

Ingredientes:

  • 2 mandarinas medianas (enteras, con cáscara, sin semillas)

  • 3 huevos

  • 180 g de azúcar

  • 100 g de almendras molidas

  • 150 g de harina común

  • 1 sobre de polvo de hornear (10 g)

  • 100 ml de aceite de girasol o maíz

Te Podría Interesar

DSC_0015-f
Receta de un dulce húmedo, esponjoso y lleno de aroma.

Receta de un dulce húmedo, esponjoso y lleno de aroma.

Paso a paso de la receta:

  1. Lavar bien las mandarinas y cortarlas en cuartos. Retirar las semillas y procesar enteras hasta lograr un puré.

  2. Batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos. Agregar el aceite en forma de hilo y seguir batiendo.

  3. Incorporar el puré de mandarinas y mezclar bien.

  4. Añadir la harina de almendras, la harina común y el polvo de hornear tamizado. Unir con movimientos envolventes.

  5. Verter la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Hornear a 180 °C durante 40-45 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

  6. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas