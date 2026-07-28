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Pan de lentejas hecho en sartén, listo en solo 5 pasos y perfecto para el desayuno

Simplifica tus mañanas con este pan de lentejas, una preparación rápida y accesible que promete ser el nuevo infaltable en tu cocina.

Candela Spann

Pan de lentejas hecho en sartén, listo en solo 5 pasos y perfecto para el desayuno

Pan de lentejas hecho en sartén, listo en solo 5 pasos y perfecto para el desayuno

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El pan de lentejas hecho en sartén es una alternativa saludable, rica en proteínas y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan reemplazar el pan tradicional. Esta es una de las recetas más prácticas porque no requiere horno y se elabora con pocos ingredientes, logrando un resultado tierno y muy sabroso.

Gracias a las lentejas remojadas y a una cocción sencilla, el pan de lentejas hecho en sartén se convierte en una excelente opción para desayunos, meriendas o comidas livianas. Dentro de la cocina saludable, es perfecto para acompañar con quesos, palta, huevos o vegetales. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos (más 8 horas de remojo si decidís activar las lentejas)
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de lentejas secas o una caja de lentejas cocidas
  • 2 huevos 2 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de sal ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de ajo en polvo ½ cucharadita de ajo en polvo
  • ½ cucharadita de orégano seco ½ cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharadas de agua (si fuera necesario) 2 cucharadas de agua (si fuera necesario)
  • Aceite en aerosol o unas gotas de aceite para la sartén Aceite en aerosol o unas gotas de aceite para la sartén
Pasos
  • Remojar las lentejas durante al menos 8 horas. Escurrirlas, enjuagarlas y colocarlas en una licuadora o procesadora.
  • Agregar los huevos, el aceite de oliva, el polvo para hornear, la sal, el ajo en polvo y el orégano. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea. Si resulta muy espesa, incorporar las dos cucharadas de agua.
  • Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasarla ligeramente. Verter la mezcla y distribuirla de manera uniforme con una espátula para formar un pan de aproximadamente 2 cm de espesor.
  • Cocinar con la sartén tapada durante 10 a 12 minutos. Dar vuelta con ayuda de un plato o tapa y cocinar otros 8 a 10 minutos hasta que ambas caras estén doradas y el centro completamente cocido.
  • Dejar entibiar unos minutos antes de cortar. Servir el pan de lentejas hecho en sartén solo o acompañado con queso untable, palta, vegetales frescos o el relleno de tu preferencia.

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