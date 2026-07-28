Pan de lentejas hecho en sartén, listo en solo 5 pasos y perfecto para el desayuno

Pasos

Remojar las lentejas durante al menos 8 horas. Escurrirlas, enjuagarlas y colocarlas en una licuadora o procesadora.

Agregar los huevos, el aceite de oliva, el polvo para hornear, la sal, el ajo en polvo y el orégano. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea. Si resulta muy espesa, incorporar las dos cucharadas de agua.

Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasarla ligeramente. Verter la mezcla y distribuirla de manera uniforme con una espátula para formar un pan de aproximadamente 2 cm de espesor.

Cocinar con la sartén tapada durante 10 a 12 minutos. Dar vuelta con ayuda de un plato o tapa y cocinar otros 8 a 10 minutos hasta que ambas caras estén doradas y el centro completamente cocido.