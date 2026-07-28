Pan de lentejas hecho en sartén, listo en solo 5 pasos y perfecto para el desayuno
Simplifica tus mañanas con este pan de lentejas, una preparación rápida y accesible que promete ser el nuevo infaltable en tu cocina.
El pan de lentejas hecho en sartén es una alternativa saludable, rica en proteínas y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan reemplazar el pan tradicional. Esta es una de las recetas más prácticas porque no requiere horno y se elabora con pocos ingredientes, logrando un resultado tierno y muy sabroso.
Gracias a las lentejas remojadas y a una cocción sencilla, el pan de lentejas hecho en sartén se convierte en una excelente opción para desayunos, meriendas o comidas livianas. Dentro de la cocina saludable, es perfecto para acompañar con quesos, palta, huevos o vegetales. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de lentejas secas o una caja de lentejas cocidas
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- ½ cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de agua (si fuera necesario)
- Aceite en aerosol o unas gotas de aceite para la sartén
- Remojar las lentejas durante al menos 8 horas. Escurrirlas, enjuagarlas y colocarlas en una licuadora o procesadora.
- Agregar los huevos, el aceite de oliva, el polvo para hornear, la sal, el ajo en polvo y el orégano. Procesar hasta obtener una mezcla lisa y homogénea. Si resulta muy espesa, incorporar las dos cucharadas de agua.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasarla ligeramente. Verter la mezcla y distribuirla de manera uniforme con una espátula para formar un pan de aproximadamente 2 cm de espesor.
- Cocinar con la sartén tapada durante 10 a 12 minutos. Dar vuelta con ayuda de un plato o tapa y cocinar otros 8 a 10 minutos hasta que ambas caras estén doradas y el centro completamente cocido.
- Dejar entibiar unos minutos antes de cortar. Servir el pan de lentejas hecho en sartén solo o acompañado con queso untable, palta, vegetales frescos o el relleno de tu preferencia.