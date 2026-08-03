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Saludables, fáciles y listas en menos de 20 minutos: galletas de chocolate sin harina

La receta de galletas de chocolate sin harina es la solución perfecta para quienes buscan opciones saludables y rápidas. Prepáralas en menos de 20 minutos.

Candela Spann

Saludables, fáciles y listas en menos de 20 minutos: galletas de chocolate sin harina

Saludables, fáciles y listas en menos de 20 minutos: galletas de chocolate sin harina

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Las galletas de chocolate sin harina son una opción ideal para quienes buscan un bocado dulce con pocos ingredientes y una preparación muy rápida. Esta es una de las recetas que más popularidad ganó en los últimos meses gracias a su intenso sabor a cacao y su textura crocante por fuera, pero tierna por dentro.

Además de ser fáciles de preparar, las galletas de chocolate sin harina son perfectas para acompañar el mate o el café. Dentro de la cocina casera, se destacan por no llevar harina de trigo y por resolverse en menos de media hora, utilizando ingredientes que suelen estar en cualquier alacena. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
12 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
22 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 claras de huevo 2 claras de huevo
  • 120 g de azúcar 120 g de azúcar
  • 40 g de cacao amargo en polvo 40 g de cacao amargo en polvo
  • 100 g de chocolate semiamargo picado 100 g de chocolate semiamargo picado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca o una lámina de silicona. Batir ligeramente las claras de huevo junto con el azúcar hasta integrar, sin llegar a punto nieve.
  • Incorporar el cacao amargo, la esencia de vainilla y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Agregar el chocolate semiamargo picado y distribuirlo de manera uniforme en la masa.
  • Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones sobre la placa, dejando espacio entre cada una porque durante la cocción se expanden.
  • Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que las galletas de chocolate sin harina estén firmes en los bordes y apenas tiernas en el centro. Dejar enfriar unos minutos antes de retirarlas para que terminen de tomar su textura característica.

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