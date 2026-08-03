Saludables, fáciles y listas en menos de 20 minutos: galletas de chocolate sin harina
La receta de galletas de chocolate sin harina es la solución perfecta para quienes buscan opciones saludables y rápidas. Prepáralas en menos de 20 minutos.
Las galletas de chocolate sin harina son una opción ideal para quienes buscan un bocado dulce con pocos ingredientes y una preparación muy rápida. Esta es una de las recetas que más popularidad ganó en los últimos meses gracias a su intenso sabor a cacao y su textura crocante por fuera, pero tierna por dentro.
Además de ser fáciles de preparar, las galletas de chocolate sin harina son perfectas para acompañar el mate o el café. Dentro de la cocina casera, se destacan por no llevar harina de trigo y por resolverse en menos de media hora, utilizando ingredientes que suelen estar en cualquier alacena. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 claras de huevo
- 120 g de azúcar
- 40 g de cacao amargo en polvo
- 100 g de chocolate semiamargo picado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca o una lámina de silicona. Batir ligeramente las claras de huevo junto con el azúcar hasta integrar, sin llegar a punto nieve.
- Incorporar el cacao amargo, la esencia de vainilla y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregar el chocolate semiamargo picado y distribuirlo de manera uniforme en la masa.
- Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones sobre la placa, dejando espacio entre cada una porque durante la cocción se expanden.
- Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que las galletas de chocolate sin harina estén firmes en los bordes y apenas tiernas en el centro. Dejar enfriar unos minutos antes de retirarlas para que terminen de tomar su textura característica.