El secreto de los chefs andaluces para la mejor sopa fría: ajoblanco, cómo prepararla paso a paso

Pasos

Remojar el pan en un poco de agua durante unos minutos. Colocar en una licuadora las almendras, el ajo, el pan escurrido y una pequeña cantidad de agua. Triturar hasta obtener una pasta muy fina y homogénea.

Sin dejar de procesar, incorporar el aceite de oliva en forma de hilo para emulsionar la preparación y conseguir una textura cremosa.

Agregar el resto del agua, el vinagre y la sal. Volver a triturar durante uno o dos minutos hasta que la sopa quede completamente lisa. Si se desea una textura aún más delicada, pasarla por un colador fino.

Llevar el ajoblanco andaluz a la heladera durante al menos dos horas para que esté bien frío y los sabores se integren.