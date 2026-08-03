El secreto de los chefs andaluces para la mejor sopa fría: ajoblanco, cómo prepararla paso a paso
Descubrí los pasos clave y los ingredientes esenciales para elaborar el ajoblanco perfecto, la sopa fría que conquista paladares en Andalucía.
El ajoblanco andaluz es una de sopa fría de las más tradicionales de España y un verdadero símbolo de la gastronomía mediterránea. Esta es una de las recetas más refrescantes para el verano, donde las almendras son las grandes protagonistas y el ajo aporta sabor sin opacar el resto de los ingredientes.
Aunque parezca una preparación sencilla, el secreto de un buen ajoblanco andaluz está en lograr una textura sedosa y un equilibrio perfecto entre la almendra, el aceite de oliva y el vinabgre. Dentro de la cocina española, es un clásico que suele servirse bien frío acompañado con uvas, melón o unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Secretos revelados ¡manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de almendras crudas peladas
- 1 diente de ajo pequeño, sin el brote central
- 80 g de pan del día anterior
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas de vinagre de Jerez o de vino blanco
- 600 ml de agua bien fría
- Sal al gusto
- Uvas o cubos de melón para servir (opcional)
- Remojar el pan en un poco de agua durante unos minutos. Colocar en una licuadora las almendras, el ajo, el pan escurrido y una pequeña cantidad de agua. Triturar hasta obtener una pasta muy fina y homogénea.
- Sin dejar de procesar, incorporar el aceite de oliva en forma de hilo para emulsionar la preparación y conseguir una textura cremosa.
- Agregar el resto del agua, el vinagre y la sal. Volver a triturar durante uno o dos minutos hasta que la sopa quede completamente lisa. Si se desea una textura aún más delicada, pasarla por un colador fino.
- Llevar el ajoblanco andaluz a la heladera durante al menos dos horas para que esté bien frío y los sabores se integren.
- Servir con uvas peladas o cubos de melón, terminar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y disfrutar bien frío.