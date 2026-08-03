Presenta:

Tendencias

|

sopa

El secreto de los chefs andaluces para la mejor sopa fría: ajoblanco, cómo prepararla paso a paso

Descubrí los pasos clave y los ingredientes esenciales para elaborar el ajoblanco perfecto, la sopa fría que conquista paladares en Andalucía.

Candela Spann

El secreto de los chefs andaluces para la mejor sopa fría ajoblanco, cómo prepararla paso a paso

El secreto de los chefs andaluces para la mejor sopa fría ajoblanco, cómo prepararla paso a paso

Shutterstock

El ajoblanco andaluz es una de sopa fría de las más tradicionales de España y un verdadero símbolo de la gastronomía mediterránea. Esta es una de las recetas más refrescantes para el verano, donde las almendras son las grandes protagonistas y el ajo aporta sabor sin opacar el resto de los ingredientes.

Aunque parezca una preparación sencilla, el secreto de un buen ajoblanco andaluz está en lograr una textura sedosa y un equilibrio perfecto entre la almendra, el aceite de oliva y el vinabgre. Dentro de la cocina española, es un clásico que suele servirse bien frío acompañado con uvas, melón o unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Secretos revelados ¡manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
No requiere cocción
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos (más 2 horas de frío)
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 g de almendras crudas peladas 200 g de almendras crudas peladas
  • 1 diente de ajo pequeño, sin el brote central 1 diente de ajo pequeño, sin el brote central
  • 80 g de pan del día anterior 80 g de pan del día anterior
  • 80 ml de aceite de oliva virgen extra 80 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharadas de vinagre de Jerez o de vino blanco 2 cucharadas de vinagre de Jerez o de vino blanco
  • 600 ml de agua bien fría 600 ml de agua bien fría
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Uvas o cubos de melón para servir (opcional)
Pasos
  • Remojar el pan en un poco de agua durante unos minutos. Colocar en una licuadora las almendras, el ajo, el pan escurrido y una pequeña cantidad de agua. Triturar hasta obtener una pasta muy fina y homogénea.
  • Sin dejar de procesar, incorporar el aceite de oliva en forma de hilo para emulsionar la preparación y conseguir una textura cremosa.
  • Agregar el resto del agua, el vinagre y la sal. Volver a triturar durante uno o dos minutos hasta que la sopa quede completamente lisa. Si se desea una textura aún más delicada, pasarla por un colador fino.
  • Llevar el ajoblanco andaluz a la heladera durante al menos dos horas para que esté bien frío y los sabores se integren.
  • Servir con uvas peladas o cubos de melón, terminar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y disfrutar bien frío.

Archivado en

Notas Relacionadas