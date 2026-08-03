¿Volcaste líquido en la computadora? Esto es lo que hay que hacer para salvarla

Cuando un vaso se vuelca sobre la computadora , el tiempo de respuesta es todo. La humedad es dañina, pero la corriente eléctrica en presencia de líquidos genera cortocircuitos inmediatos que pueden fundir la placa madre. La clave es la limpieza .

Ante un derrame, se aconseja seguir tres pasos de manera inmediata. Dejar presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague por completo. Desenchufar el cargador y retirar la batería si el modelo de la notebook es antiguo y permite extraerla fácilmente. Si es un teclado de escritorio USB o inalámbrico, desconectar o apagar.

Luego retirar las memorias USB, mouse o cualquier otro cable conectado para evitar que la corriente residual dañe otros componentes.

Colocar la notebook o el teclado boca abajo en forma de "V" invertida sobre una superficie plana. Colocar servilletas de papel o una toalla limpia debajo para que el líquido escurra de manera natural. No sacudir el equipo, ya que se podría desplazar el agua hacia zonas no afectadas.

Con un paño de microfibra que no suelte pelusa, secar cuidadosamente el exterior y la parte superior de las teclas. Si cayó un líquido viscoso o azucarado (como jugo o gaseosa), humedecer el paño con alcohol isopropílico al 90% o superior para retirar el residuo pegajoso.

Dejar el dispositivo en un área ventilada durante al menos 24 a 48 horas. Resistir la tentación de encenderlo antes de tiempo es la diferencia entre salvar la computadora o quemarla definitivamente.

Lo que no hay que hacer

Para evitar daños irreversibles, los técnicos especializados recomiendan evitar errores comunes como usar secador de pelos porque la presión empuja las gotas hacia el interior de la placa madre. No usar arroz porque el polvo puede entrar por las ranuras del teclado y no usar alcohol común.

Si el derrame fue de un líquido con azúcar, leche o alcohol (como cerveza o vino), es casi seguro que las teclas quedarán pegajosas o que comenzará un proceso de corrosión interna con los días.