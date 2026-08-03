Cómo eliminar bacterias y perfumar el inodoro con solo un puñado de orégano

Aunque el orégano puede perfumar y desinfectar el inodoro, los expertos advierten sobre el riesgo de obstrucciones si se usa en exceso, recomendando moderación.

El orégano es uno de los condimentos más utilizados en la cocina, resultando indispensable para sazonar pizzas, empanadas o carnes. Sin embargo, las plantas aromáticas han ganado un rol protagónico en las tareas del hogar gracias a sus propiedades antibacterianas y su capacidad para neutralizar los malos olores.

El método que se volvió viral en las redes sociales consiste en arrojar un pequeño puñado de orégano seco por el inodoro, aunque también suele aplicarse en la bacha de la cocina o el lavaplatos. Tras volcar las hojas, se deja reposar durante unos minutos y se enjuaga con abundante agua caliente.

Por qué funciona el orégano El orégano contiene carvacrol y timol, dos compuestos naturales con propiedades antisépticas que ayudan a repelar bacterias y hongos. Al entrar en contacto con el agua caliente, estas sustancias se liberan con mayor rapidez, generando un efecto desinfectante y un aroma fresco de forma instantánea.

Se recomienda usar un puñado de orégano para evitar obstrucciones. Archivo Asimismo, si se utiliza orégano fresco, su perfume intenso perdura durante varias horas, algo especialmente útil en aquellos espacios donde los desagües tienden a acumular humedad o restos orgánicos.

A pesar de la popularidad de este truco casero, los especialistas en plomería sugieren aplicarlo con moderación y utilizando cantidades reducidas. En primer lugar, porque las hojas no se disuelven en el agua y su acumulación progresiva en las cañerías puede provocar obstrucciones.