Conmoción en los tribunales de San Rafael: una secretaria judicial murió en un baño del edificio

Una empleada judicial de unos 50 años murió de forma súbita en un baño del edificio de Tribunales de San Rafael, generando conmoción entre sus colegas.

Una profunda tristeza atraviesa este lunes al ámbito judicial de San Rafael, Mendoza, luego de que una empleada judicial muriera de manera repentina dentro del edificio de Tribunales en el departamento sureño. La víctima fue identificada como Cecilia Paola Corbellini y fue encontrada sin signos vitales en uno de los baños destinados al personal, en un episodio que dejó consternados a sus compañeros de trabajo.

El trágico suceso se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando la actividad en el edificio recién comenzaba. Corbellini, de aproximadamente 50 años, cumplía funciones como secretaria en un juzgado de familia y acumulaba una larga carrera dentro de la Justicia sanrafaelina, donde era una figura conocida y respetada por sus colegas.

De acuerdo con lo que trascendió en el lugar, la mujer manifestó sentirse descompuesta y decidió dirigirse hacia el sanitario reservado para los trabajadores del edificio. Al notar que el tiempo pasaba y no regresaba a su puesto, quienes compartían la jornada con ella comenzaron a preocuparse por su ausencia.

Sus compañeros forzaron la puerta y la encontraron sin vida Ante la falta de respuestas, los propios empleados se acercaron hasta el baño y, al no obtener contestación del otro lado, decidieron abrir la puerta por la fuerza. La escena fue devastadora: la secretaria yacía en el piso sin signos vitales. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se habría producido a raíz de un infarto sufrido en el momento de la descompensación.