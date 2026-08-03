Femicidio en Mar del Plata: quiénes son los detenidos por el crimen de Johana Mailén Antonich

La joven de 24 años fue hallada muerta en un balneario de Mar del Plata con heridas de arma blanca. Dos hombres fueron detenidos por el crimen.

El femicidio de Johana Mailén Antonich, de 24 años, en un balneario de Mar del Plata, mantiene en shock a todo el país. La joven había ido a una supuesta entrevista de trabajo y nunca volvió, motivo por el que su familia se vio alertada e hizo una denuncia.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Johana Malén Antonich Los dos detenidos por el femicidio de Johana Mailén serán indagados este lunes por el fiscal Carlos Russo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en Mar del Plata. Se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes fueron trasladados por la mañana a la fiscalía para la audiencia en la que se buscará establecer el mecanismo del crimen.

Los sospechosos trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Mientras hacían el rastrillaje de la zona, los efectivos policiales hallaron los restos de Johama detrás de una casilla utilizada por los serenos. Según trascendió, la joven estaba desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados con cables.

Johana Mailén Antonich, la joven asesinada en Mar del Plata. Gentileza: 0223 Qué reveló la autopsia preliminar La autopsia preliminar confirmó que la joven murió por un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en la zona cervical. Los peritos también identificaron otras heridas cortantes en el cuerpo y lesiones de defensa en brazos y piernas.

La reconstrucción del femicidio de Johana Mailén Según la reconstrucción preliminar, el sábado 1 de agosto, cerca de las 16 horas, Mailén salió de su casa y les dijo a sus familiares que asistiría a una entrevista laboral. Dejó a sus dos hijos al cuidado de allegados y se retiró junto a un conductor de una aplicación, con quien, de acuerdo con personas cercanas, estaba iniciando una relación sentimental.