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Así se prepara una deliciosa sopa crema de calabaza, perfecta para perder peso

La sopa crema de calabaza se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una alimentación equilibrada y sabrosa.

Candela Spann

Así se prepara una deliciosa sopa crema de calabaza, perfecta para perder peso

Así se prepara una deliciosa sopa crema de calabaza, perfecta para perder peso

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La sopa crema de calabaza es un plato reconfortante, suave y lleno de sabor, ideal para disfrutar durante los días fresos o como una entrada nutritiva. Esta es una de las recetas más elegidas por su textura cremosa, su delicado dulzor natural y la sencillez de su preparación.

Con pocos ingredientes y una cocción simple, la sopa crema de calabaza se convierte en una excelente alternativa para incorporar más vegetales a la alimentación diaria. Dentro de la cocina casera, es una preparación versátil que puede servirse sola o acompañada con croutones, semillas tostadas o un toque de queso rallado. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza pelada y cortada en cubos 1 kg de calabaza pelada y cortada en cubos
  • 1 cebolla mediana picada 1 cebolla mediana picada
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 1 papa mediana pelada y cortada en cubos 1 papa mediana pelada y cortada en cubos
  • 1 litro de caldo de verduras 1 litro de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 100 ml de crema de leche (opcional) 100 ml de crema de leche (opcional)
  • sal, pimienta y nuez moscada al gusto sal, pimienta y nuez moscada al gusto
  • Semillas de zapallo o perejil picado para decorar (opcional) Semillas de zapallo o perejil picado para decorar (opcional)
Pasos
  • Calentar el aceite de oliva en una olla y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén tiernos y transparentes.
  • Agregar la calabaza y la papa, mezclar durante unos minutos e incorporar el caldo de verduras. Cocinar a fuego medio durante 30 minutos o hasta que los vegetales estén bien tiernos.
  • Retirar del fuego y procesar toda la preparación con una licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa y homogénea.
  • Incorporar la crema de leche si se desea y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar 2 o 3 minutos más a fuego bajo sin dejar que hierva.
  • Servir la sopa crema de calabaza bien caliente, decorada con semillas de zapallo tostadas, perejil picado o un chorrito extra de crema.

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