Así se prepara una deliciosa sopa crema de calabaza, perfecta para perder peso
La sopa crema de calabaza se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una alimentación equilibrada y sabrosa.
La sopa crema de calabaza es un plato reconfortante, suave y lleno de sabor, ideal para disfrutar durante los días fresos o como una entrada nutritiva. Esta es una de las recetas más elegidas por su textura cremosa, su delicado dulzor natural y la sencillez de su preparación.
Con pocos ingredientes y una cocción simple, la sopa crema de calabaza se convierte en una excelente alternativa para incorporar más vegetales a la alimentación diaria. Dentro de la cocina casera, es una preparación versátil que puede servirse sola o acompañada con croutones, semillas tostadas o un toque de queso rallado. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de calabaza pelada y cortada en cubos
- 1 cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 papa mediana pelada y cortada en cubos
- 1 litro de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de crema de leche (opcional)
- sal, pimienta y nuez moscada al gusto
- Semillas de zapallo o perejil picado para decorar (opcional)
- Calentar el aceite de oliva en una olla y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén tiernos y transparentes.
- Agregar la calabaza y la papa, mezclar durante unos minutos e incorporar el caldo de verduras. Cocinar a fuego medio durante 30 minutos o hasta que los vegetales estén bien tiernos.
- Retirar del fuego y procesar toda la preparación con una licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa y homogénea.
- Incorporar la crema de leche si se desea y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar 2 o 3 minutos más a fuego bajo sin dejar que hierva.
- Servir la sopa crema de calabaza bien caliente, decorada con semillas de zapallo tostadas, perejil picado o un chorrito extra de crema.