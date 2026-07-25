Así se prepara una deliciosa sopa crema de calabaza, perfecta para perder peso

Pasos

Calentar el aceite de oliva en una olla y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén tiernos y transparentes.

Agregar la calabaza y la papa, mezclar durante unos minutos e incorporar el caldo de verduras. Cocinar a fuego medio durante 30 minutos o hasta que los vegetales estén bien tiernos.

Retirar del fuego y procesar toda la preparación con una licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa y homogénea.

Incorporar la crema de leche si se desea y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar 2 o 3 minutos más a fuego bajo sin dejar que hierva.