Expertos cocineros aseguran: a las albóndigas de pollo hay que agregales queso crema
Una técnica culinaria simple, añadir queso crema a la mezcla de albóndigas de pollo, asegura una humedad superior y una cocción ideal en freidora de aire.
Las albóndigas de pollo en air fryer son una de esas recetas ideales para quienes buscan una comida saludable, rápida y llena de sabor. Quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y se preparan con muy poco aceite, convirtiéndose en una excelente opción para toda la familia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las albóndigas queden bien jugosas: agregar un poco de queso crema a la mezcla. Este ingrediente aporta humedad durante la cocción en la air fryer, logrando una textura mucho más tierna sin necesidad de freírlas.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
12 minutos
Tiempo total de preparación
27 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 500 gr de pechuga de pollo picada o procesada
- 1 huevo
- 50 gr de queso crema
- 50 gr de queso rallado
- 3 cucharadas de pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón (opcional)
Pasos
- Colocá el pollo picado, el huevo, el queso crema, el queso rallado, el pan rallado, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y el pimentón en un bowl. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Formá albóndigas del tamaño de una nuez con las manos apenas humedecidas.
- Acomodalas en la canasta de la Air Fryer, dejando un pequeño espacio entre cada una.
- Cociná a 190 °C durante 10 a 12 minutos, dándolas vuelta a la mitad de la cocción para que se doren de manera pareja.
- Servilas inmediatamente solas o acompañadas con salsa de tomate, puré, arroz o una ensalada fresca.